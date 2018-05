Egy új kutatás eredményei szerint a kitartást igénylő sportokat űző sportolónők szívére máshogy hat a rendszeres terhelés, mint az ugyanezekben a sportokban jeleskedő férfiakéra.

Azon sportolónők között, akik rendszeresen részt vettek a hosszútávfutást vagy kerékpározást is magában foglaló, magas intenzitású sportokban, gyakori volt a szívizom megvastagodása normális relatív fal-vastagság (RWT), de megnövekedett bal kamrai tömeg (LVM) mellett (excentrikus hipertrófia) - olvasható a Medscape.com-on.

Az ugyanezen sportokban részt vevő férfiak esetében inkább a koncentrikus hipertrófia vagy a remodeling, azaz a szívizom megnövekedett relatív falvastagság és megnövekedett bal kamrai tömeg melletti megvastagodása és átrendeződése volt jellemző.

Hogy ez miért fontos?

A kutatás vezetője, Dr. Sanjay Sharma, a londoni George's University munkatársa szerint a legtöbb európai sportszövetség kötelező jelleggel szűri a versenyzőket. A nők körében a sport közbeni hirtelen szívhalál rendkívül ritka, ennek ellenére őket is szűrővizsgálatnak kell alávetni.

Ha egy sportolónőnek nem tökéletes az EKG-ja, akkor a bal kamrai tömeg és a relatív falvastagság képet adhat arról, kell-e számolni komoly szívbetegséggel.

Növekszik a hölgyek aránya

Dr. Sharma az Európai Kardiológiai Társaság (European Society of Cardiology, ESC) 2015-ös kongresszusán tartott előadásában elmondta, hogy a női sportolókkal foglalkozó irodalom meglehetősen ritka, de ezzel a témával is foglalkozni kell, mivel a nők aránya egyre növekszik a legmagasabb szinten is eredményes sportolók között. Úgy vélte, hogy a nők körében nem az abszolút falvastagságot és egyéb dimenziókat kell mérni, hanem azt, hogy milyen vastag a kamra fala a kamrához viszonyítva.

Dr. Sharma azt is elmondta, hogy a 2012-es olimpián a kitartást igénylő sportokban versenyzők 20 százaléka volt nő, és ez az arány tovább növekszik. A tanulmány célja az volt, hogy összehasonlítsák a bal kamra geometriáját a női és férfi sportolók esetében, és mindezt azzal is összevessék, milyen sportokban versenyeznek az illető páciensek.

A kutatók 1083 egészséges sportolót mértek fel: mindegyikük fehér bőrű volt, 41 százalékuk volt nő, átlagos koruk pedig 21,8 év volt. Minden pácienst echokardiográfiás vizsgálatnak vetettek alá.

Dr. Sharma hozzátette, hogy a nőknél tapasztalt szívizom-megnagyobbodást és falvastagság-növekedést ki kell vizsgálni az esetleges hipertrófiás kardiomiopátia (azaz a kamra falának megvastagodásával járó szívizombántalom) szempontjából.