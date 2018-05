Lassan egyre melegebbre fordul időjárásunk, így egyre inkább felváltják a vastag, sokat takaró ruhadarabokat a lenge, többet mutató fazonok. Éppen ezért sokan különböző diétákba kezdenek és nekiállnak mozogni, hogy formába hozzák magukat a nyárra. Sajnos azonban előfordulhat, hogy azok a plusz kilók nem akarnak eltűnni, bárhogy is próbálkozik az ember.

Diéta és a rendszeres mozgás nélkül ne várjon csodát

A fogyás legfontosabb pillére az életmódterápia, azaz a személyre szabott diéta és a rendszeres testmozgás. Fontos tudni, hogy az, ha valaki az egyik divatos fogyókúrába belekezd, közel sem biztos, hogy az nála eredményre vezet, hiszen egyrészt a gyors testsúlycsökkenést ígérő csodadiéták van, hogy nem hoznak tartós sikert, másrészt könnyen lehet, hogy önnek nem válik be, mivel mindenkinek személyre szabott étrendet szükséges ahhoz követnie, hogy a maximális hatást elérje – hívja fel a figyelmet Dr. Lőrincz Ildikó, a Budai Endokrinközpont endokrinológus-nőgyógyász.

- Éppen ezért érdemes táplálkozását az egyéni paraméterekhez igazítania (akár dietetikus segítségével), aki figyelembe veszi többek között az életkort, esetleges betegségeket, ételintolleranciákat, BMI-t stb. Emellett természetesen a rendszeres testmozgásról sem szabad megfeledkezni (kardió és rezisztencia edzések is), hiszen ezzel nem csak a súlyfeleslegtől szabadulhat meg, de az olyan szövődmények ellen is felveheti a harcot, mint az inzulinrezisztencia, magas vérnyomás, diabetes, keringési problémák vagy az érszűkület.

Nem megy a fogyás? Ezeket a vizsgálatokat végeztesse el!

Előfordulhat, hogy bár betartja a diétát és a mozgást, még sincs jelentős változás súlyában, alakjában. Ekkor érdemes hormonproblémára gyanakodni. Hogy milyen értékeket célszerű ilyenkor ellenőriztetni, azt dr. Lőrincz Ildikó, a Budai Endokrinközpont endokrinológus-nőgyógyásza osztotta meg.

TSH: normál étkezés melletti hízást gyakran pajzsmirigy alulműködés okoz. Mivel a pajzsmirigy hormonok jelentős szerepet játszanak az anyagcsere folyamatokban, ezért csökkent mennyiségük esetén az anyagcsere lelassul, így az emésztés, zsírégetés is. Emiatt a beteg székrekedésről, puffadásról is panaszkodhat. Hogy bebizonyosodjon a probléma, a TSH érték vizsgálatára van szükség (melyet kiegészíthet az T3 és a T4 szintjének ellenőrzése is). A pajzsmirigy alulműködés kezelése sok esetben élethosszig tartó gyógyszeres kezelést tesz szükségessé.

Glükóz, inzulin: okozhat és eredményezhet is a túlsúly (csakúgy, mint cukorbetegséget). Az állapot további tünetei a pattanásos, zsíros arc, menstruációs problémák, fokozott szőrnövekedés, meddőség. A diagnózishoz terheléses vércukor-és inzulinmérésre van szükség (0,60,120 perces), melyből következtetni lehet a IR-re. Ekkor a betegnek a mozgás mellett speciális, dietetikus által előírt diétára van szüksége, melyet kiegészíthet gyógyszeres kezelés is. Amennyiben a páciens betartja a szakemberek utasításait, úgy megszabadulhat a súlyfeleslegétől.

Kortizol: a mellékvesekéreg által termelt hormon stresszhormonként is ismert, melynek szerepe, hogy a szervezet meg tudjon birkózni a fokozott terheléssel. Magas szintje sajnos túlsúlyt okozhat. A szakértő hozzátette, hogy tartósan emelkedett mennyiség esetén szükséges lehet további, gyógyszer adagolás melletti szintjének mérésére is. (Ez azonban egy sokkal ritkább, általában súlyosabb, több szövődménnyel kísért hormonális elhízáshoz vezető megbetegedés).