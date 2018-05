MInden idők legnagyobb kardiológiai konferenciája ért véget Balatonfüreden.

A Magyarország legnagyobb orvostársasága által minden évben - idén már 61. alkalommal - májusban megrendezett nemzetközi konferencián kardiológus szakorvosok mellett belgyógyászok, háziorvosok és szakdolgozók is szép számmal voltak jelen, hogy a kardiológia hazai és nemzetközi újdonságairól tanulhassanak.

Szerda és szombat között különböző szimpóziumok, előadások, esetbemutatások zajlottak, nyolc különböző helyszínen.

- Azt kell mondanom, hogy egy nagyon sikeres konferencián vagyunk túl, már most látható, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, magas volt a kongresszus szakmai, tudományos színvonala. Ki kell emelni a csütörtöki fő eseményt, ez pedig a Európai Kardiológusok Társasága (ESC) és a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) közös angol nyelvű szimpóziuma volt, ahol előadott az Európai Kardiológusok Társaságának elnöke, Jeroen Bax professzor is - emelte ki Prof. Dr. Tóth Kálmán, az MKT elnöke.

Kiemelt főtémák voltak a 2018-as konferencián:

Szívelégtelenség Pitvarfibrilláció

Ezen kívül újdonságokat hallhattak az alábbi témákban is:

Akut koronária szindróma

Gyermekkardiológia és gyermek szívsebészet

Hipertónia

Képalkotó kardiológiai diagnosztika (echocardiográfia, CT, MR)

Kísérletes kardiológia

Kardiológiai intervenciók és szívsebészet

Kardiovaszkuláris rehabilitáció és prevenció – Stabil koszorúér-betegség

Ritmuszavarok diagnosztikája, gyógyszeres és eszközös kezelése

Szívbillenytű betegségek és intervenciók

Szívtranszplantáció (gyermek és felnőtt)

Vaszkuláris betegségek és intervenciók

Varia

Célunk, hogy az egyes társszakmák szoros együttműködésének, együtt gondolkodásának fontosságát demonstráljuk, úgymint az intervenciós kardiológia és szívsebészet; a vaszkuláris betegségek és vaszkuláris intervenciók; és a gyermek és felnőtt szívsebészet - olvasható az MKT honlapján