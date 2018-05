„Az elmúlt hat évben drasztikusan javult a szívritmuszavar leggyakoribb formájával küzdő betegek túlélése, különösen azoké, akik már korábban átestek szélütésen" - erről az áttörésről számoltak be az ország legnagyobb orvosi találkozóján, a balatonfüredi Magyar Kardiológusok Kongresszusán. Dr. Kiss Róbert Gábor professzor, a Magyar Kardiológusok Társaságának korábbi elnöke szerint ez egy közös siker: a betegek tájékozottabbak, időben juthatnak kezeléshez, illetve a gyógyszeres lehetőségek is kiszélesedtek, és ma már olyan pácienseken is tudnak segíteni, akiknek korábban nem.

Drasztikusan, mintegy húsz százalékkal nőtt a pirtvarfibrillációval küzdő betegek túlélése, de vannak olyan betegcsoportok, ahol ez az arány már harminc százalék. Ez volt az idei Magyar Kardiológusok Kongresszusának egyik legnagyobb bejelentése. A balatonfüredi rendezvényen ismét rekordszámú szakember vett részt, összesen majdnem két és fél ezer kardiológus gyűlt össze az ország legnagyobb tudományos orvos találkozóján. Dr. Kiss Róbert Gábor professzor, a budapesti Állami Egészségügyi Központ Kardiológiai osztályának vezetője áttörésről beszélt a betegség kezelése kapcsán.

„Sikerült végre a biztosítói adatbázisból kinyert számok alapján látnunk a pitvarfibrilláció kezelésének eredményeit. Itt valamennyi beteg adatait feldolgoztuk, ezért nagyon nagy köszönet az ebben segítségünkre lévő munkatársaknak, már az adatok kinyerése is óriási munka volt. Kiderült, hogy az elmúlt hat évben drasztikusan javultak ennek a betegségnek a halálozási mutatói, ez egy hatalmas közös siker" - jelentette be a konferencia után a Magyar Kardiológusok Társaságának nevében Dr. Kiss Róbert Gábor professzor, aki szerint több oka is van ennek az eredménynek.

„Az egyik ok, hogy a korábbinál lényegesen szélesebb fegyvertárral rendelkezünk, így már olyan betegeket is tudunk kezelni, például vérhígítókkal, akiknél eddig semmilyen eszközünk nem volt. A másik ok az a fajta ismeretbővülés, ami ezt a nagyon alattomos, nehezen felismerhető ritmuszavart övezi, hiszen ma már annyit beszélünk róla - és nemcsak szakmai körökben, hanem például a Szívderítőn, vagy más laikus fórumokon -, hogy az emberek figyelni kezdtek erre. Így hozzá is tudnak jutni időben a megfelelő diagnózishoz és az egyébként egyszerű preventív kezeléshez, ezzel pedig az életüket, illetve annak minőségét meg tudjuk menteni. Ez elképesztő eredmény, ráadásul megnyit egy olyan perspektívát, hogy nem kell csak kizárólag különböző tudományos konferenciákról tájékozódnunk, hanem a saját praxisunkban szerzett tapasztalatok alapján is fel tudunk tenni kérdéseket. Voltak korábban felmérések arról, hogy az orvosokat érdeklő kérdések hány százalékára kapnak választ a különböző ipar által szponzorált tudományos vizsgálatokból. Kiderült, hogy mindössze 15 százalékára. Vagyis az esetek 85 százalékában magunkra vagyunk hagyva, és a személyes tapasztalatunk üzeneteit vagyunk kénytelenek feldolgozni. Ennek hál 'istennek vége lesz, mert meg tudjuk majd kérdezni az adatbázisokból, hogy mitől gyógyulnak a betegek. Ez egy jelentős áttörés" - fogalmazott a kardiológus.

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb ritmuszavar, amikor a szív szabályos ütemét biztosító szinusz csomó működése kiesik, és egy a pitvarokból eredő kaotikus, szabálytalan elektromos tevékenység veszi át a szívösszehúzódások vezérlését. A kamrák szabálytalan ritmusban és legtöbbször túl gyorsan húzódnak össze. A nem, vagy nem megfelelően kezelt pitvarfibrilláció szövődményekhez vezethet, mint a szívelégtelenség vagy a szélütés, stroke - ez utóbbi a legsúlyosabb szövődmény. Stroke a szívből kiinduló vérrög, embólia következtében alakulhat ki, ennek kockázatát a pitvarfibrilláció négy-ötszörösre emelheti.

A népesség egy-két százalékát, Magyarországon 200 ezer embert érint, előfordulása az életkor előrehaladtával növekszik. Egyes betegségek, állapotok is hajlamosítanak rá, mint a magas vérnyomás, koszorúér-szűkület, veleszületett szívhiba, tüdőgyulladás, tüdőrák, tüdőembólia, pajzsmirigy túlműködés, vagy a túlzott alkoholfogyasztás.

Tünetek

Szabálytalan és gyors szívdobogásérzet

Fáradtság

Légszomj

Szédülés

Mellkasi fájdalom

Egyes esetekben a pitvarfibrilláció lehet teljesen tünetmentes, és csak rutin orvosi vizsgálat esetén ismerik fel. Sajnos az embóliaveszély ilyenkor is fennáll. Ezért fontos, hogy tapintással magunk is tudjuk ellenőrizni a pulzusunkat, amivel felismerhető a szabálytalan szívverés.