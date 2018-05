Való igaz, hogy a zsíros ételek illatára elkezdünk sóvárogni a desszert után!

A pékségek szeretik nyitva hagyni az ajtajukat, hogy minél több vevőt vonzzanak; egy új kutatás szerint ha valamilyen zsíros, édes illatot érezünk – mint ami például a frissen sült csokis croissantból árad -, hajlamosabbak vagyunk magas kalóriatartalmú desszertet választani.

Súlyos testi (kí)sértések

Az Appetite címmű folyóiratban publikált tanulmányban azt vizsgálták, hogy az olyan háttérjelenségek, mint a finom étel illata, miként hat az emberek ételválasztására. Mielőtt a vizsgálatban részt vevő 147 személy rájöhetett volna, hogy már elkezdődött a kísérlet, leültették őket 15 percre egy szobába.

A kontrolcsoport egyszerű váróhelyiségben ült. A másik (szerencsésebb) csoportot olyan szobába ültették le, amelyben éppen csokis süteményt sütöttek, és egy illatanyag diffúzorral szétterítették az illatát az egész szobában.

A harmadik csoport egy illattalan szobában ült, amelyben a rádióból egy olyan beszélgetés hallatszott, ami a zsíros és cukros ételek káros hatásairól szólt, míg a negyedik csoport egyszerre érezte a csokoládés sütemény illatát és hallotta a rádióműsort.

Ezek után a kísérletben részt vevőket beterelték egy másik szobába, ahol arra kérték őket, hogy a büféasztalról szolgálják ki magukat előétellel, főétellel és desszerttel.

Azok, akik akaratlanul is érezték az édes-zsíros csokis sütemény illatát, hajlamosabbak voltak olyan magas kalóriatartalmú desszertet választani, mint például a palacsinta, azokhoz képest, akik nem illatos szobában várakoztak. (Ez utóbbiak inkább alacsonyabb kalóriájú, almaszószos desszertet választottak.)

Váratlan fejlemény

A kutatók meglepetésére azok a kísérleti alanyok, akik a táplálkozási tanácsadásról szóló rádióbeszélgetést hallották, inkább a magas kalóriatartalmú desszertet választották, és ugyanígy tettek azok is, akik a rádióbeszélgetést és az illatot is megtapasztalták.

Levonhatjuk azt a következtetést, hogy azok, akik mindennap, rendszeresen és kimerítően szembesülnek egészségügyi tanácsokkal, már nem figyelnek rájuk – írják a tanulmány szerzői. „A vásárlók hirdetések százainak vannak kitéve naponta, és nem tudnak mindegyikre odafigyelni." Ahelyett, hogy a rádióban elhangzó egészségügyi tanácsokra figyelnének, a kutatók azt feltételezik, hogy a férfiak és a nők önkéntelenül is inkább a „zsíros" és az „édes" szavakra koncentrálnak.

A vizsgált minta kicsi, és a kutatók elismerik, hogy nem tudtak olyan, az étkezési szokásokkal összefüggésben lévő egyéb faktorokat is vizsgálni, mint a nemet és az életkort. Ennek ellenére a kutatás segítségével betekintést nyerhettünk olyan háttértényezőkbe is, amelyekről nem is gondoltuk, hogy hatnak az ételválasztásunkra.