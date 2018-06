Athénban rendezik majd meg az első pacemaker versenyt, ahol három magyar fiatal kardiológus is képviseli hazánkat. Esetismertetéseiket tudományos előadás formájában ítéli majd meg a nemzetközi zsűri. A jelöltek kiválasztása a XXV. Ifjúsági Kardiológus Napokon történt, és mint prof. dr. Gellér László, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika osztályvezetője, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja mondja: olyan színvonalas beszámolókat hallottak, hogy a tervezett egy helyett három fiatalt is delegáltak az athéni megmérettetésre.

A szívritmuszavarok eszközös terápiája az utóbbi időben folyamatosan fejlődik, egyre több szívritmusszabályozó készüléket (pacemakert) ültetnek be szerte a világon, és hazánkban is. A pacemaker-beültetést és -programozást így egyre több fiatal kardiológus végzi Magyarországon is. Ezért volt érdekes az a kezdeményezés, amelyet a Vitatron/Medtronic cég indított, és amely tulajdonképpen lehetőséget teremt a fiatal kollégák számára, hogy érdekes pacemakeres eseteiket nemzetközi szinten is bemutathassák, és az azok kapcsán felmerülő kérdéseket megvitathassák.

Magyarország a kardiológia minden területén, így az egymillió főre jutó pacemaker beültetések számában is Európa élvonalába került. Az ilyen típusú beavatkozásokat végző intézményekben dolgozó fiatal kardiológusoknak, illetve kardiológus szakorvosjelölteknek lehetősége nyílik az operációkban történő segédkezés mellett olyan magas színvonalú tudományos munkában való részvételre is, ami által kellő motivációt, teret és szakmai kihívást kapnak ahhoz, hogy lássák, itthon is van jövőjük" - mondja dr. Szegedi Nándor, a Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának elnöke. Az idei, immár XXV. Ifjúsági Kardiológus Napokon több tudományos szekcióban is kiemelt szerepet kapott a pacemaker-terápiával kapcsolatos szakmai ismeretanyag bemutatása.

„A Vitatron/Medtronic cég szponzorálásával megszervezett nemzetközi versenyen Európa, illetve a feltörekvő országok pacemaker-beültetéssel, vagy utánkövetéssel foglalkozó fiatal kardiológusai mérik össze tudásukat. Mindemellett a rendezvény legfőbb célja, hogy összehozza a pacemaker-beültetéssel foglalkozó szakembereket, akik saját érdekes eseteik bemutatásával nemcsak versenyeznek, de rendkívül fontos információkat adnak át egymásnak. Most a kardiológus napokon mindhárom előadás olyan színvonalas és izgalmas volt, hogy úgy döntöttünk: mindhármuknak ott a helye a világ legjobbjai között Athénban" - mondta professzor dr. Gellér László osztályvezető, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja, aki az egyik döntnöke volt a versenynek.

"A magyar pacemaker-beültetés világszínvonalú, és ebbe a munkába tevőlegesen kapcsolódnak be a fiatalok is. Ők nemcsak a betegmenedzsment résztvevőjeként látják az eseteket, hanem mindhárom kolléga már aktívan végez beültetéseket is, ebből választották ki a legizgalmasabbakat, amelyekről nagyon igényes szakmai előadásokat prezentáltak. A mi centrumunkban 6-7 harminc évnél fiatalabb kolléga dolgozik, ez is bizonyítja, hogyha megfelelő szakmai hátteret, kompetenciát és lehetőséget kapnak, akkor szívesen maradnak itthon. A pacemaker egyre nagyobb teret nyer a kardiológián belül, ezt a beavatkozásta legnagyobb centrumokban nagy számban végezzük, így az ott lévő fiataloknak sok lehetőségük van tanulni, fejlődni" - tette még hozzá professzor dr. Gellér László.

A pacemaker egy szívritmus-szabályozó készülék, amely a szervezetbe ültetve elektródákkal kapcsolódik a szívhez, és elektromos impulzusok által vezérli a szívizom megfelelő összehúzódását. Olyan esetekben van rá szükség, amikor a szív természetes ritmusa túl lassú, vagy a szív ingerületvezető rendszerében hiba van, így a kamrák és pitvarok aktivitása nincs megfelelően összehangolva. Az egészséges szívnek van saját elektromos vezérlése, ezt a feladatot az úgynevezett szinusz csomó látja el. Ez a szívizom egy olyan kitüntetett pontja, amely a szívverés ütemét vezérli. A szinusz csomó által képzett elektromos impulzus végigvezetődik a szívizom ingerületvezető rendszerén (His-köteg, Tawara rostok), majd eléri a szívizmot, amely ettől ritmusosan összehúzódik. Amíg a szív képes a megfelelő ritmusú inger létrehozására, a pacemaker csupán érzékeli-figyeli ezt, és nem avatkozik be. Amikor a szívfrekvencia egy beállított érték alá csökken, vagy rendszertelenné válik, a pacemaker átveszi az irányítást, és a szívbe vezetett elektródák segítségével megadja a megfelelő impulzusokat a szívnek.

Mi az az ICD? A defibrillátor-pacemaker (ICD) speciális szívritmusszabályozó készülék, amely folyamatosan ellenőrzi a szívritmust. Felépítésében hasonló a pacemakerhez, és valamennyi ICD képes lassú szívritmus esetén a szívet pacemakerként vezérelni. A beültethető defibrillátor (ICD) nagy előnye, hogy mindezeken túl, amennyiben rosszindulatú gyors szívritmuszavar (kamrai tachycardia vagy kamrafibrilláció) alakul ki, szükség esetén minden külső beavatkozás nélkül, a szívben leadott áramütéssel (sokkal) képes megszüntetni az egyébként halálhoz vezető szívritmuszavart. A defibrillátor-pacemaker (ICD) speciális szívritmusszabályozó készülék, amely folyamatosan ellenőrzi a szívritmust. Felépítésében hasonló a pacemakerhez, és valamennyi ICD képes lassú szívritmus esetén a szívet pacemakerként vezérelni. A beültethető defibrillátor (ICD) nagy előnye, hogy mindezeken túl, amennyiben rosszindulatú gyors szívritmuszavar (kamrai tachycardia vagy kamrafibrilláció) alakul ki, szükség esetén minden külső beavatkozás nélkül, a szívben leadott áramütéssel (sokkal) képes megszüntetni az egyébként halálhoz vezető szívritmuszavart.

Ha a szív saját ingerületvezetésével van baj, a pacemaker érzékeli a szinusz csomó adta impulzust, és azt tovább vezeti a szív megfelelő részébe. Ha a pacemaker megfelelően működik, a betegek döntő többsége nem tud különbséget tenni a saját, és a pacemaker által ingerelt szívverések között. Mivel a szívműködés stabilizálódik, a beteg sokkal jobban érzi magát, az életveszély elhárul, és a kedélye is lényegesen javul.

Hogyan kerül a pacemaker a szervezetünkbe?

A pacemaker, illetve az ICD-rendszer beültetése kisebb sebészi beavatkozást igényel. A műtétet helyi érzéstelenítésben végzi az orvos, ezért a beteg jelentős fájdalmat nem érez a beavatkozás során.A beültető orvos a kulcscsont alatt egy kb. 5 cm-es bőrbemetszést ejt, és ezen keresztül megkeresi az egyik kari vénát.Ha lehetséges, akkor az elektródákat ezen a vénán, majd a kulcscsont alatti fővénán keresztül vezeti fel a szívbe. Ha ez valamiért nem lehetséges, például túl vékony vagy kanyargós az ér, akkor a kulcscsont alatti fővénán át kell eljuttatni az elektródákat a szívbe.

Mi az a biventrikuláris pacemaker? A biventrikuláris, avagy mind a bal, mind a jobb kamrát ingerlő pacemaker a szívelégtelenség eszközös (tehát nem gyógyszeres) terápiája, amit akkor alkalmaznak, ha a gyógyszeres kezeléssel további javulás nem érhető el. Bizonyos elektromos zavarok fennállása esetén alkalmazzák a kardiológusok. A készülék mind a bal, mind a jobb szívkamrát ingerli, azokat összehangolja, így javítva a szív teljesítményét.

Az elektródákat az adott szívritmuszavarnak megfelelően a szív jobb kamrájában, jobb pitvarában, biventrikuláris pacemaker esetében emellett a szív egyik oldalvénájában helyezik el. A pacemakert magát, tehát a vezérlő egységet a mellkas bőre alá ültetik be úgy, hogy a bőr alatti zsírszövet alá kis zsebet készítenek, amelybe belekerül a kis fém dobozka (a pacemaker maga), amelyet összekötnek az elektródákkal. Ezután két rétegben zárják a sebet, amelyre fedőkötés kerül, majd beállítják a készüléket. A beteg általában még egy napig megfigyelésre a kórházban marad, és másnap, ha minden rendben van, haza is mehet.