Az ödéma egy szemmel is látható duzzanat, amelyet könnyű beazonosítani az érintettnek is. Fontos a kivizsgálás, hiszen akár komoly betegség is meghúzódhat a tünet mögött.

A fizikális és az eszközös kivizsgálás is fontos

- A gyakorló orvos számára az ödéma megjelenése mindig fontos klinikai tünet, ami kivizsgálást igényel. Kardiológiai szembontól mielőbb eldöntendő, hogy a jelenség hátterében szív- és érrendszeri betegség, vagy más betegség áll-e – hangsúlyozza dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont kardiológusa. A szívelégtelenség (kardiális dekompenzáció) vezető tünete az alsó végtagon megjelenő ödéma, más néven anasarca. Ez csak a járóképes betegeknél jelentkezik, ugyanis a tartósan ágyban fekvő betegeknél a gravitáció miatt az ödéma természetesen a mélyen fekvő területeken, de nem a bokánál jelentkezik. Az ödémát minden esetben megelőzi a tüdőben jelentkező, és a fizikális vizsgálat során a fonendoszkóppal hallható pangásos zörej, az úgynevezett „szörtyzörej".

Amennyiben ez egy bizonyos mennyiséget elér, akkor már nehézlégzés is jelentkezik. Az is igen fontos ismérv, hogy a jelenség egy- vagy kétoldali-e. Ha egyoldali, akkor a szívbetegség kizárható.

Vaskó doktortól tudható, hogy a vizsgálat egyik legfontosabb eszköze a szívultrahang, amivel a szív pumpa funkcióját (szisztolés és diasztolés funkciót, a szív "teljesítményét" az ún. ejekciós frakciót, és a szívburokban megjelenő folyadékot egyaránt) mérni lehet.

Mi állhat még a háttérben?

Ha a jelenség hátterében nem kardiológiai betegség áll, akkor fontossági sorrendben a következő okok fordulhatnak elő: vesebetegség, endokrinológiai betegség és vénás keringési elégtelenség.

A vesebetegségről érdemes tudni, hogy összefüggésben lehet a magas vérnyomással. A magas vérnyomás ugyanis vesekárosodást is okozhat, márpedig mivel a vese fontos feladata a kiválasztás, a salakanyagok kiszűrése, így ez a funkció is komolyan sérülhet. Ami pedig igazán veszélyes ebben az ördögi körben az az, hogy a vesekárosodás tovább emeli a vérnyomást, ami pedig növeli a szívbetegség és a stroke rizikóját. Az összefüggések ismeretéhez tudni kell azt is, hogy a hipertóniához sok esetben társuló balkamra elégtelenség esetén a nagy vénákban megnő a nyomás és tipikus, pangásos tünetek alakulnak ki, mint a kéz-, lábdagadás, boka ödéma.

- Ugyanakkor a kivizsgálás során nem szabad elsiklani az „egyszerűbb" magyarázatok feltérképezése felett sem. Az ödéma kialakulásának ugyanis van még egy fontos és gyakori oka: a gyógyszer mellékhatás. Leggyakrabban bizonyos vérnyomáscsökkentő gyógyszereknél (kálcium-antagonistáknál) és szteroidoknál látjuk ezt a tünetet – ismerteti Vaskó doktor. – A jelenséget azonban semmiképp sem szabad elhanyagolni, hiszen ha a feszülő érzés mellé bőrpír, erős fájdalom vagy gyulladásos jelenségek társulnak, akkor vagy egy lokális betegségről és elváltozásról van szó (például orbánc), vagy egy régóta fennálló alsó végtagi ödéma " felülfertőződik" az elvékonyodott bőr miatt és úgynevezett indurált anasarca alakul ki.A kivizsgálás tehát minden esetben a legfontosabb első lépés a megfelelő kezelés felé.