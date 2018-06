Kardiológiai vizsgálatra készül? Izgul, és nem jegyezte meg, mit kell tennie a beavatkozás, vizsgálat előtt? Segítünk!





Bár előfordulhat, hogy egyes rendelőkben ettől eltérő lehet a felkészülés módja (ezért érdemes rákérdezni), általában véve az alapvető tudnivalók a következől.

Szív-MR vizsgálat

Reggeli időpont esetén éhgyomorra kell érkezni, napközbeni vizsgálat esetén legalább 4 órás "éhezés" legyen a vizsgálat előtt. Folyadékot (legjobb, ha vizet) fogyasszon. A beteg beveheti (sőt vegye is be) a szokásos gyógyszereit.

Koszorúér-CT vizsgálat

Reggel végzett vizsgálat esetén javasolt éhgyomorra érkezni, ha napközbeni az időpont, akkor a vizsgálat előtt 4 órával ehet utoljára a páciens. Vizet lehet inni természetesen, de kávét, fekete vagy zöld teát, energiaitalt semmiképp ne fogyasszon, illetve aki cigarettázik, az aznap ne gyújtson rá.

Mivel a vizsgálathoz kontrasztanyagra lesz szükség, ezért a metformin hatóanyagú gyógyszereket nem javasolt bevenni már a vizsgálat előtt két nappal, és újbóli bevételük is csak a vizsgálat utáni 3-4. napon ajánlott.

Az egyéb, krónikus betegségeire kapott gyógyszereit be lehet venni (pl. vérnyomáscsökkentőt, asztma gyógyszert), ám a vizsgálatra hozzon magával listát a szedett készítményekről.

A CT-vizsgálat maga hozzávetőlegesen negyed óra, ám a vizsgálatra való előkészítés, és a kellő szívfrekvencia elérése akár több órát is igénybe vehet!

Az előkészítés során branült (az injekció/infúzió egyszerűbb beadására szolgáló műanyag cső) behelyezése, illetve a szívfrekvencia megfelelő értékre történő le csökkentése (ai percenkénti 50-60 szívverést jelent) időt vesz igénybe. Erre azért van szükség, mert a coronariákról készített felvételek ebben a frekvenciatartományban értékelhetők megfelelően.

Szövődménymentes esetben a vizsgálat járóbetegellátásként végezhető, azonban ha például kontrasztanyag-allergia vagy súlyos coronaria szűkület nehezíti a vizsgálatot, akkor csak kórházi bennfekvés alatt végzik el. A kontrasztanyag nem sugárzik, tehát nem jelent másokra (még állapotos nőkre sem) veszélyt.

Echocardiographia (szívultrahang)

A szív működésének ultrahangos vizsgálata, melynek során képet kaphatunk a szív működéséről, felépítéséről, falainak vastagságáról, billentyűk működéséről, stb.

A vizsgálat teljesen fájdalommentes, előkészítést nem igényel.

Stressz echocardiographia

A szív ultrahangos vizsgálata tökéletesen fájdalommentes, nem teszi ki a szervezetet káros sugárzásnak. Itt is éhgyomorra van szükség reggeli időpont esetén, napközbeni vizsgálatnál 6 órás "éhez" szükséges a stressz echocardiographia előtt. Folyadékot kell fogyasztani, lehet nyugodtan cukor tartalmút, gyümölcslét, gyenge kávét, teát is.

Ha a vizsgálatot dobutaminnal fogják elvégezni, akkor két nappal korábban már ne vegyen be a beteg béta-blokkolót, illetve béta-blokkoló hatású antiarrhythmiás szert - amennyiben ezt kardialis statusa megengedi. (Ha ez nem megoldható, akkor a vizsgálatot végző orvossal kell egyeztetni!). Beszűkült vesefunkció esetén három nappal a vizsgálat előtt célszerű ezen gyógyszerek elhagyása.

Ha dypiridamollal végzik a stressz echocardiographiát, akkor a vizsgálat napjá nem fogyasztható kávé, tea, csokoládé és banán!

A szokásos napi gyógyszereit a páciens vegye be.

Transoesophagealis echocardiographia

Magyarul, közérthetően az a nyelőcsövön keresztüli szívultrahang vizsgálat. Ezt például bal pitvari, illetve a fülcsében lévő thrombus kizárására, billentyűhibák, műbillentyűkön lévő elváltozások, aorta dissectio, pitvari sövényhiány kimutatására végeznek.

Itt is szükség van éhgyomorra: vagy reggeli éhgyomorra, vagy napközbeni vizsgálat esetén 4-6 órás éhezés után végezhető el.

A vizsgálócső, melyet a nyelőcsőbe jutattnak, egy körülbelül 1,5 cm vastag hajlékony, rugalmas cső. Ezt a garat érzéstelenítése után juttatják le a nyelőcsőbe, és esetleg enyhe bódítást is alkalmaznak, egyéni mérlegelés alapján.

A vizsgálat akár 5 perc alatt is véget érhet, de lehet, hogy 20 percre is szükség lesz. A beavatkozás elvégzése után (az alkalmazott nyugtatószerektől függően) még néhány óráig megfigyelik a beteget.

Mivel a garatot érzéstelenítik, ezért még két órán keresztül nem lehet enni, inni, mivel félrenyelhet. Ha a páciens kapott nyugtatószert is, akkor aznap nem vezethet autót, egyébként is javasolt kísérővel érkezni a vizsgálatra.