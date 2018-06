A terméketlen férfiak egy sor krónikus egészségügyi probléma, például a cukorbetegség, a szívbetegségek, az alkoholizmus és a drogfüggőség nagyobb kockázatával néznek szembe, mint egészséges társaik – erre a következtetésre jutott egy kutatás, amelynek eredményeit a Fertility and Sterility című online szaklapban publikálták.

Az eredmény azt sugallja, hogy a férfiak terméketlensége nem kizárólag szaporodásbiológiai problémát jelent – mondta Dr. Michael Eisenberg, a Stanford University orvosi karának urológus munkatársa, a kutatás vezetője.

Ha sikerülne megérteni a betegségek magasabb kockázatának okát, ez olyan megelőzési stratégiákhoz vezethetne, mint az étrend vagy a sportolási szokások megváltoztatása.

Sokkal magasabb kockázat

A terméketlennek bizonyult férfiak körében gyakoribb volt a túlsúly és a dohányzás, de amikor ezek, valamint kor, követési idő és az egészségügyi ellátórendszer használata szerint korrigálták az adatokat, a terméketlenséggel küzdő férfiak akkor is bizonyos betegségek magasabb kockázatával néztek szembe, mint a csak termékenységi vizsgálaton, vagy vazektómián átesettek.

A termékenységi vizsgálaton átesett (tehát a terméketlenség gyanújával orvoshoz került) férfiakkal szemben a bizonyítottan terméketlen férfiak körében 30 százalékkal nagyobb volt a cukorbetegség, 48 százalékkal az ischémiás szívbetegség és az alkoholfüggőség, és 67 százalékkal a drogfüggőség, és 19 százalékkal magasabb volt a depresszió kockázata.

A vazektómián (ondóvezeték elkötésen) átesettekhez képest a terméketlen férfiak körében 9 százalékkal magasabb volt a magas vérnyomás, 14 százalékkal a magas vérzsírszint, 41 százalékkal az ischémiás szívbetegség és 16 százalékkal magasabb volt a másfajta szívbetegség kockázata. A terméketlen férfiak körében (a vazektómián átesettekkel összehasonlítva) 81 százalékkal volt magasabb a cukorbetegség, 60 százalékkal a vesebetegség, 53 százalékkal a májbetegség és 52 százalékkal volt magasabb a perifériás vaszkuláris betegség kockázata.

A vesebetegség legmagasabb kockázata az azoospermiával (nulla spermaszámmal, a férfi meddőség legsúlyosabb formájával) diagnosztizált férfiak körében volt megfigyelhető. Az ő kockázatuk több mint kétszeres volt azokhoz a férfiakhoz képest, akik termékenységi vizsgálaton estek át. Az azoospermiával diagnosztizált férfiaknál az alkoholfüggőség kockázata is csaknem kétszeres volt a csak termékenységi vizsgálaton átesettekhez képest.

Még nem világos a kapcsolat

A férfi terméketlenség és a jövőbeni egészségügyi problémák kapcsolata továbbra sem teljesen világos, bár számos meggyőző magyarázat született rá – írják a tanulmány szerzői.

A kutatók azt feltételezik, hogy magzatkori problémák állhatnak a felnőttkori reproduktív és egyéb egészségügyi problémák háttermében.

Egy másik magyarázat szerint a terméketlen férfiak alacsony tesztoszteronszintje lehet. A hipogonadizmus (a férfi ivarmirigyek elégtelensége) a szívbetegségek és a halálozás egyik kockázati tényezője is, így ez is egy magyarázat lehet a terméketlenség és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatára. Bár a fittség hiányának is lehet egyik jelzője a termékenységi probléma, a jelenlegi, klinikai vagy annál kisebb mértékű egészségügyi problémák következményeként is felléphet ez a gond.

A szerzők azt is hozzátették: a fogantatási nehézségekkel küzdő párok 20-25 százaléka kihagyja a férfi kivizsgálását, ám mivel ez lehetőséget nyújtana a férfiak egészségének javítására, érdemes foglalkozni vele. A sperma mennyiségének és minőségének javításán túl a reproduktív próbálkozások befejezése után még évekig követni kellene a férfiak egészségi állapotát.

A kutatásról: 16 betegséget figyeltek

A kutatók a Truven HealthMarket Scan tanulmányból vett 2001 és 2008 közötti egészségbiztosítási adatokat tanulmányoztak, így a vizsgálat résztvevői közül 115 000 főt azonosítottak. 13 027 férfi terméketlenséggel diagnosztizált férfi (átlagos életkoruk 33 év volt) adatait hasonlították össze 23 860 olyan férfi adataival (átlagos életkoruk 33 év volt), akinek örökítő anyagát termékenységi szempontból vizsgálták, illetve 79 099 olyan férfiéval, aki vazektómián, azaz az ondóvezeték elkötésén estek át.

A kutatók 16-féle betegség szempontjából figyelték meg az adatokat: magas vérnyomás, cukorbetegség, magas vérzsírszint, vesebetegség, krónikus légzőszervi betegség, májbetegség, depresszió, perifériás vaszkuláris betegség, agyi érbetegség, ischémiás szívbetegség, egyéb szívbetegség, sérülés, alkoholfüggőség, drogfüggőség, szorongásos betegségek és bipoláris betegség.

A kutatásból kizárták azokat a férfiakat, akiket a felsorolt betegségekkel a termékenységi vizsgálat és a vazektómia előtt vagy után egy évvel diagnosztizáltak, a vizsgálatban azok a férfiak vettek részt, akik a kutatás kezdetén egészségesek voltak.