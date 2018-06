A halak húsa az egyik legegészségesebb táplálék, hiszen szervezetünk számára nélkülözhetetlen zsírsavakat, teljesértékű fehérjéket, számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, ezért fogyasztása már gyerekkorban is ajánlatos. A halak egyszerűen és gyorsan előkészíthetőek, a megfelelően előkészített halas ételek pedig nemcsak finomak, de fogyasztásakor sem kell a szálkákkal bíbelődni.

Erről 2018. június 16-17-én, illetve június 23-24-én a Generali Gyereksziget közönsége is meggyőződhet, ha ellátogat a „Kapj rá!" 50-es számú standjához. A stand két hétvégén keresztül várja a családokat az Óbudai Hajógyári Szigeten. Az ízletes falatok mellett természetesen gyermekprogramokban sem lesz hiány.

A halak húsa laza szövetszerkezetű, könnyen emészthető, magas víztartalma miatt azonban gyorsan romló táplálék. Kedvező energia- és zsír-, valamint átlag 15-20%-os fehérjetartalma révén – megfelelő konyhatechnológia alkalmazása mellett – a testtömeg-csökkentő étrendekbe is jól beilleszthető - fogalmazta meg egy régebbi hírlevelében a Magyar Dietetikusos Országos szövetsége.

A „Kapj rá!" kampány felhívja a figyelmet a halfogyasztás pozitív egészségtani hatásaira valamint arra, hogy a halak húsa nemcsak egészséges, de finom is.A gyermekek számára különösen fontosak a halak húsában található teljesértékű fehérjék, vitaminok (pl.: A-, B1-, B2-, B12-, és D-vitamin), illetve ásványi anyagok valamint omega-3, -6, -9 zsírsavak, amelyek a szív- és érrendszert védő hatásáról ismertek.

A halolaj – a hal fajtájától függően, de jellemzően a tengeri halaké – kisebb-nagyobb mértékben tartalmaz olyan ún. többszörösen telítetlen zsírsavakat (omega-3 zsírsavakat), melyek élettani szempontból rendkívül jelentősek. Az emberi szervezet nem tudja előállítani ezeket az esszenciális zsírsavakat, így táplálékaink révén kell hozzájutnunk a megfelelő mennyiséghez. Igazolt hatásuk, hogy gátolják a vérrögképződést, mérsékelik a vérzsírszintet, szabályozzák a vérnyomást, ezáltal képesek csökkenteni a koszorúér megbetegedések veszélyét. Egy 1998-ban végzett kutatás szerint azok között, akik hetente egyszer vagy többször ettek tengeri halat, 52%-kal kisebb volt a szívhalál előfordulása, mint a havonta egyszer fogyasztók körében.

Magyarországon, ahol a halálesetek több mint felének a hátterében szív- és keringési betegség áll, ez a tény különösen sokat mondó lehet. A halak esetében is fontos szempont azonban az ételkészítési technológia. Lényeges tudni, hogy a sovány hal is magasabb zsírtartalmú lesz, ha panírozzuk és bő olajban kisütjük, szemben azzal, ha megfőzzük.

Kevésbé ismert, hogy a sütés és főzés mellett a telítetlen zsírsavtartalom – és ezzel együtt annak a szervezetre kifejtett kedvező hatása – alapvetően nem csökken, valamint, hogy halolajokat nemcsak a friss halak tartalmaznak, hanem a feldolgozott haltermékek is. A tengeri halak közül a leggazdagabb telítetlen zsírsavforrás a makréla, a hazai édesvízi halak közül pedig a pettyes és fehér busa, valamint a kecsege.

A halak rendkívül változatos módon, szálkamentesen is elkészíthetőek. Ehhez a Generali Gyereksziget „Kapj rá!" standján és az ott elérhető kiadványokból is ötleteket meríthetnek a látogatók. Az ízletes falatokat meg is kóstolhatják, például a zöldfűszeres halgolyót házi paradicsomszósszal, vagy a fetasajtos halgolyót tzatzikivel.

Az izgalmas programok sem hiányozhatnak! Többek között papírfestéses haldíszítéssel, akrilfestéssel és papírmozaik készítéssel várunk kicsiket és nagyokat a pénztárcakímélő rendezvényen, amely ingyenesen látogatható.