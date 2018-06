Miért csak minden 210. túlsúlyos férfinak sikerül lefogynia?

Egy túlsúlyos férfinak 1 a 210-hez az esélye, hogy elérje az egészséges testsúlyt, míg a nők esetében ez az arány 1 a 124-hez - állapították meg egy nagy populáción végrehajtott vizsgálat eredményeképpen az Egyesült Királyságban.

A tanulmányt az American Journal of Public Health című folyóiratban publikálták, ez az egyik első olyan vizsgálat, amely számba veszi, hogy egy elhízott embernek mekkora esélye van az egészséges testsúly elérésére, illetve akár 5 százaléknyi fogyásra.

Az eredmények bemutatják, hogy milyen nehéz egy túlsúlyos embernek fogynia és a testsúlyát megtartania - mondta a Medscape Medical News portálnak Dr. Alison Fildes PhD, a University College London munkatársa, a vizsgálat vezető kutatója.

A kutatás egyértelművé tette, hogy az elhízás leküzdésére szolgáló hagyományos stratégiák nem elég hatékonyak, nem segítenek a túlsúlyos személyek nagy többségének a fogyásban és a testsúly megtartásában.

- Az a legfontosabb, hogy hatékony megelőző programokra van szükség, amely az elhízás megakadályozását célozza – tette hozzá Dr. Fildes.

A túlsúlyosság egyre növekvő, globális kihívás, és az Egyesült Királyságban – ha máshol nem is – a túlsúlyos betegek számára a legfőbb kezelési lehetőség az alapellátásban elérhető súlykontroll programban való részvétel. Ennek a háttérnek ellenére is szükségesnek tartja a probléma kutatását Dr. Fildes.

- Ez a keretrendszer azt a lehetőséget biztosítja, hogy a túlsúlyos emberek elérhetik a normál testsúlyt. Ezért szükségét látjuk annak, hogy megértsük és számba vegyük a gyakoriságát a nagy elemszámú populációban zajló testsúlycsökkentő, illetve testsúlymegtartó programoknak.

Széleskörű, a lakosságra kiterjedő kutatás

Kilencévnyi adatsor begyűjtése után a túlsúlyos személyek esetében az éves valószínűsége az 5 százaléknyi testsúlycsökkenésnek a férfiak körében 1 a 12-höz, nők esetében pedig 1 a 10-hez, ha csak egyszerűen túlsúlyosak (30-35 BMI), de a valószínűség az elhízás mértékének növekedésével arányosan nő. A betegesen elhízott (40-44.9 BMI) személyek esetében ez a valószínűség a férfiak esetében 1 a 8-hoz, nők esetében pedig 1 a 7-hez.

A normál testsúlyt azonban csak sokkal kevesebben voltak képesek elérni!

A 30-35-ös BMI-vel rendelkező férfiak közül 27 966 főből csak 1283, míg a nők között 27 251-ből 2245-en érték el a normális testsúlyt, ez a férfiak esetében 1 a 210-hez, míg a nők esetében 1 a 124-hez arányt jelent. A betegesen elhízottak körében ez az arány 1 az 1290-hez értékre változott a férfiak körében és 1 a 677-hez értékre a nők körében.

Ráadásul a testsúly megtartása is igen nehéznek tűnik ezeknél a betegeknél.- Akik legalább 5 százaléknyi testsúlycsökkenést értek el, azok közül két éven belül az 53 százalékuk hízott vissza, míg öt éven belül már a 78 százalékuk. A 35 fölötti BMI értékű embereknek a normál testsúly elérésének a valószínűsége még ennél is alacsonyabb – számolt be Dr. Fildes. A jojó diéta, vagyis a testsúlycsökkenés és a hízás körforgása, a páciensek több mint egyharmadánál volt megfigyelhető.

A kutatási eredményekre reflektálva a kutató hozzátette, hogy bár az előzetes vizsgálatok jelezték a fogyás és a testsúlymegtartás nehézségét az elhízott személyek körében, „de ennek ellenre megdöbbentem, hogy milyen alacsony valószínűségeket mutattunk ki."

A testsúlykontrol programok hatékonysága

A szerzők írják: „ezek az eredmények megkérdőjelezik azt, hogy elérhető és a jövőben is fenntartható-e a klinikailag megfelelő és fenntartható BMI érték az elhízott személyek körében, ha csak a jelenlegi, elhízást kezelő programokat alkalmazzuk".

Azoknak az elhízott személyeknek, akiknek a számára fogyókúrát írnak elő, érdemes lenne 5-10 százalékos súlycsökkentést kitűzni célként.

Irreális lehet, hogy súlyosan elhízott emberektől elvárjuk, hogy elérjék a normális BMI értéket. A kutatási eredményeink szerint az 5 százalékos testsúlycsökkenési cél realisztikusabb, és már a kis testsúlycsökkenés is jelentős egészségügyi előnyökkel jár - mutatott rá Dr. Fildes.

A kutatók szerint arra is emlékezni kell a fogyni kívánó pácienseket, hogy a kismértékű és elérhető életmódbeli változások, mint a fizikai aktivitás növelése, az ülő életmód megváltoztatása, az étrend módosítása, az egészségre előnyös hatással vannak - tekintet nélkül a fogyásra.