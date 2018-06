Egy amerikai tanulmány szerint a merevedési zavarok független kapcsolatban állnak a jövőbeni szív- és érrendszeri események kockázatával. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy azok körében, akik merevedési zavarokról számoltak be, mind a szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatos, mind más szív- és érrendszeri események kockázata magasabb volt az átlagosan 3,8 éves követési idő alatt.

Az eredmények megerősítik a merevedési zavarok és a szív- és érrendszeri problémák közötti kapcsolatról szóló eddigi bizonyítékokat - fogalmazott Dr. Michael J. Blaha, a Baltimore-i Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease munkatársa, a kutatás vezetője

A merevedési zavar egyelőre nem szerepel a szív- és érrendszeri kockázatok felmérésével kapcsolatos ajánlásokban, de könnyen lehet, hogy oda kellene figyelni az ezzel küzdő betegek kezelésére.

Az érrendszeri eredetű merevedési zavarok és a szív- és érrendszeri problémák kockázati tényezői hasonlóak: ott van köztük az elhízás, a magas vérnyomás, a metabolikus szindróma, a cukorbetegség és a dohányzás. A két probléma mögött álló mechanizmusok is rokonok – ilyen például az endoteliális funkció romlása, a gyulladás és az érelmeszesedés.

Előre jelezheti a problémát

A 3,8 éves követési idő alatt 40 szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatos, és 75 szív- és érrendszeri esemény történt. A merevedési zavarokról beszámolók körében jelentősen több volt a szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatos és a szív- és érrendszeri események aránya.

Amikor az adatokat olyan változók mentén is korrigálták, mint a kor, az etnikum, az iskolai végzettség, a dohányzás, a cukorbetegség, a családban előforduló szívkoszorúér-betegség, az összkoleszterinszint és az LDL „jó" koleszterinszint aránya, a szisztolés vérnyomás, a vérnyomás- és vérzsírszint-csökkentő gyógyszerek szedése, a depresszió és a béta-blokkolók szedése, a merevedési zavar továbbra is a szív- és érrendszeri események jó előrejelzője maradt, ám a szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatos események esetében jelentéktelenné vált a kapcsolat.

A tanulmány szerzői szerint az elemzés egyik korlátja, hogy a merevedési zavarokkal kapcsolatos kérdés nem tesz különbséget az érrendszeri és nem érrendszeri eredetű merevedési zavarok között, ez pedig gyengítette a kapcsolatot a merevedési zavarok és a szív- és érrendszeri problémák között. Ezen kívül a követési idő mindössze 3,8 év volt, pedig jó volna látni azt, hogy a merevedési zavarok 10 évre előre is képesek-e jelezni a szív- és érrendszeri problémákat.

1757 résztvevő

Az elemzéshez a kutatók a MESA elnevezésű vizsgálat adatait vették alapul. A kutatásba eredetileg felvett 1914 férfi megválaszolta a merevedési zavarokkal kapcsolatos kérdőívet – közülük 877 számolt be merevedési zavarokról.

155 résztvevőt a kutatók kizártak a vizsgálatból, mivel a felmérés előtt szív- és érrendszeri eseményen estek át. A maradék 1757 résztvevő egészségi állapotának alakulását 3,8 évig kísérték figyelemmel. A vizsgálatba az olyan szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatos események kerültek be, mint a miokardiális infarktus, az újraélesztéssel járó szívleállás, a szívkoszorúér-betegségből eredő halálozás, illetve a szív- és érrendszeri események oldaláról a felsoroltak, valamint a stroke és az ebből eredő halálozás.