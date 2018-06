Sok módja van annak, hogy megszabaduljunk a fölösleges zsírtól, a legtöbbjük diétával és edzéssel jár. Ám a tudósok azonosítottak egy olyan gént, amelyik erőfeszítés nélkül oldja meg mindezt.

A zsír Szent Gráljának létezésére – ami a zsírt elolvasztja és gyorsabban változtatja energiává – van néhány érdekes bizonyíték.

A probléma, hogy a fehér zsírból - amely a testünk középső részén és a szöveteinkben gyűlik össze, ráadásul potenciálisan komoly egészségi problémákhoz vezethet - sokkal több van bennünk, mint kellene.

A kutatók a New England Journal of Medicine című folyóiratban arról számoltak be, hogy megtalálták a kapcsolatot az elhízásért leginkább felelős gén és a fehér zsír aktivizálásának módja között és megpróbálják aktiválni.

Az ötlet lényege, hogy a fehér zsírt szó szerint kevésbé hagyják ellustulni, és elősegítik, hogy aktívabban égjen és váljon energiává, legalább annyira, mint az úgy nevezett barna zsír.

A kutatócsoport, amelyet Melina Claussnitzer és Manolis Kellis vezetett – a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) és a Broad Institute of MIT and Harvard-on –, megállapította, hogy a dolog kulcsa egy köztes típusú zsírban rejlik, amelyet a kutatók „bézs színű zsírnak" neveztek el. Amíg a barna zsír, amelyik gyakran található nagy mennyiségben az újszülöttekben, és azokban a sejtrészekben koncentrálódik, amelyek az energiatermelésért felelősek, egészen más sejtekből származnak, mint a fehér zsír, de a bézs színű zsír és a fehér zsír több szempontból közös.

Az FTO nevű, elhízásért felelős gén mutációjával rendelkező emberi sejtek tanulmányozása során Kellis arra jött rá, hogy egy bizonyos számú mutáció meggátolja a bézs színű zsír kialakulását. A mutáció manipulálása során képesek voltak arra is, hogy a fehér zsírt bézzsé alakítsák át, így növelve azoknak a korai zsírsejteknek az arányát, amelyek bézs zsírsejtekké alakulnak át (és nem fehér zsírsejtekké).

A végső cél, hogy olyan zsírsejteket hozzanak létre, amelyek az energia- és hőtermelésért felelősek inkább, és kevésbé hajlamosak arra, hogy zsírraktárakban rakódjanak le. Így a kutatók képesek lennének csökkenteni a fehér zsír mennyiségét.

„A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az összes nagyobb zsírraktárt képesek vagyunk programozni" – mondja a vezető kutató.

Manipulálni tudjuk azt a folyamatot, amelyik a (korai) zsírsejteket fehér vagy bézs zsírsejtekké alakítja. Ez drámaian megváltoztatja a képet.

A zsírsejteknek négy-öt nap kell ahhoz, ahogy az elő-zsírsejtekből átalakuljanak, és ebbe az átalakulási folyamatba beavatkozva lehetségessé válik, hogy az inkább energiafogyasztó bézs zsírsejtek javára billentsük az egyensúlyt az inkább energiatároló fehér zsír hátrányára.

Az lesz a következő lépés, hogy manipuláljuk ezeket a géneket, és így megláthassuk, hogy ez a beavatkozás hat-e az emberek – főként, akik magukban hordozzák azt a mutációt, amelyik eleve elrendeli, hogy elhízzanak – testsúlyára és zsírösszetételére.