Huszonöt új, a betegápolást segítő, különleges minőségű, uniós pályázati forrásból beszerzett ágyat vett át június 20-án a Tolna Megyei Balassa János Kórház.

Az Egyesült Államokban gyártott felszerelést az intézmény fenntartója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az EFOP-2.2.0.-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása projektben szerezte be. Az ágyakkal együtt 25 darab speciális, a felfekvés megelőzését segítő matracot és 2 darab különleges antidekubitusz matracot kapott a szekszárdi kórház.Az ágyak a mai kor igényeit kielégítve, a betegek és dolgozók számára is maximálisan biztonságos módon, elektronikusan állíthatóak, kapaszkodókkal, oldalrácsokkal, infúziós állvánnyal vannak felszerelve. A projekt keretében a dolgozók eszközhasználatra való felkészítése is megtörtént.

Az új ágyak azokra az osztályokra kerültek, ahol a csúcstechnikával működő eszközök a legnagyobb segítséget jelentik az állapotuk miatt különleges ellátást igénylő betegeknek. A központi intenzívterápiás osztályra hat intenzívterápiás ágy és speciális matrac, valamint két antidecubitor matrac került. Hat multifunkciós ágyat és speciális matracot kaptak a kardiológiai, nyolcat a neurológiai osztály őrző helyiségei. További két ágyat és matracot a traumatológiai osztály, hármat a gasztroenterológiai osztály dolgozói vehettek át.

A projekt részeként őszre további 200 ágy érkezik a szekszárdi megyei kórházba.Az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására összesen 16,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az Egységes ápolási eszközpark kialakítása projekt keretében 8 milliárd forintból 64 intézmény 71 telephelyére és 3 egyetemi helyszínre mintegy 21 ezer ápolási eszköz beszerzésére kerül sor, amelyek segítségével rövidülhet az ápolási idő, hatékonyabb, biztonságosabb munkavégzést tesznek lehetővé, így hozzájárulnak a betegellátás színvonalának nagyfokú növekedéséhez.