Az Athénban megrendezett első európai pacemaker versenyen a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika két fiatal orvosának előadását találta a legjobbnak a nemzetközi zsűri. Dr. Tarjányi Zoltán az összességében a legjobb esetismertetésért járó, Dr. Papp Roland pedig a legérdekesebb esetért járó díjat hozta el a Vitatron/Medtronic által szervezett World PacingSeries szimpóziumán. Dr. Gellér László professzor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja az itthoni és a kinti zsűriben is részt vett, és szerinte ez az eredmény hűen tükrözi, hogy hazánkban a kardiológiai ellátás tényleg a világ élvonalában van.

„A kezdeményezés Kínában indult, az ottani pacemaker szakemberektől, majd itt Európában, a legutóbbi bécsi EHRA kongresszuson (European HeartRhythmAssociation - Európai Szívritmus Társaság) vetettük föl, hogy legyen egy ilyen jellegű nemzetközi megmérettetés itt Európában is.

Az idei Ifjúsági Kardiológus Napokon választottuk ki a hazai indulókat, ahol akkor annyira színvonalas előadásokat hallottunk, hogy három fiatal kollégát is neveztünk a versenybe, ezen kívül még egy kolléganő is csatlakozott hozzájuk. Végül 11 aspiráló közül a nemzetközi zsűri (egy görög, két francia, egy orosz, egy litván, két kínai és egy magyar) döntése alapján a legjobb esetismertetésért és a legérdekesebb esetért járó díjat is magyar versenyző kapta a Vitatron/Medtronic által szervezett World Pacing Series szimpóziumon. Nekem külön öröm volt, hogy a zsűritársaim maguktól hozták ki őket győztesnek, nekem csak rá kellett bólintanom, vagyis egyöntetű volt a két fiatal munkájának megítélése" - mondta Gellér professzor, aki egyébként a városmajori klinikán a nemzetközi sikert elért ifjú kardiológusok egyik mentora.

Magyarország a kardiológia minden területén, így az egymillió főre jutó pacemaker beültetések számában is Európa élvonalába került.

Az ilyen típusú beavatkozásokat végző intézményekben dolgozó fiatal kardiológusoknak, illetve kardiológus szakorvosjelölteknek lehetősége nyílik az operációkban történő segédkezés mellett olyan, magas színvonalú tudományos munkában való részvételre is, ami által kellő motivációt, teret és szakmai kihívást kapnak ahhoz, hogy lássák, itthon is van jövőjük. A dr. Merkely Béla professzor által vezetett Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán olyan szakmai közeget és szemléletet tapasztalnak, szívnak magukba, amely természetessé teszi, hogy részt vegyenek a nemzetközi megmérettetéseken. Természetesen óriási előny, hogy a klinikán olyan beteganyaggal találkozhatnak, akik máshol meg sem fordulnak, így például a klinika egyik nagy büszkesége, amellyel a világ élvonalába tartozik, az az évi 50 szívtranszplantáció. Ezekből dolgozott fel egyébként egyet az egyik győztesünk. Mind a két fiatal nagyon különleges esettel készült, színvonalasan dolgozták fel és mutatták be azokat" - tette még hozzá a professzor.

A két győztes rezidensként dolgozik a városmajori klinikán, és mindketten nagyon szerencsésnek érzik magukat, hogy komoly szakemberekkel, nemzetközi szaktekintélyekkel dolgozhatnak együtt, akik még teret is engednek nekik, hogy a gyakorlatban is részesei legyenek a munkának.

„Mindketten a pacemaker irányába mentünk el, én öt éve dolgozom már Merkely és Gellér professzor urakkal. Évente kétezer műtétet végzünk a klinikán, amelyek jelentős részében mi is ott lehetünk. Én most egy születési rendellenesség miatti szívhiba nagyon bonyolult rekonstrukcióját mutattam be. Ez egy nagyon nehéz és ritka műtét volt, komoly szakmai kihívás, ennek megfelelő prezentálásához nagyon sokat készültünk az előadásra. Tudtuk, hogy erős anyag lett, és bíztunk benne, hogy legalább az első háromban végzünk majd. Mi tényleg kivételes helyen és a lehető legjobb szakmai felügyelet mellett dolgozhatunk" - mondta dr. Papp Roland.

Dr. Tarjányi Zoltán egy szívtranszplantáció következtében kialakult komplikáció esetét mutatta be, ezzel hozta el az egyik fődíjat.