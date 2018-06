A milliók által szedett, népszerű vitamin- és ásványianyag-tabletták nem segítenek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Ez alól csak a folsav kivétel, amelyik, úgy tűnik, csökkentheti a stroke kockázatát – erre a következtetésre jutott egy korábbi vizsgálatok adatait elemző új kutatás.

A legnépszerűbbek is hatástalanok

Az eredmények szerint a négy legnépszerűbb étrendkiegészítő, a D-vitamin, a kalcium, a C-vitamin és a multivitaminok egyike sem gyakorolt számottevő hatást a szív- és érrendszeri betegségek kimenetelére, valamint a bármely okból bekövetkező halálozásra. A D-vitaminnak sem haszna, sem rossz hatása nem volt. A niacin (B3-vitamin) és az antioxidánsok ezzel szemben növelték a bármely okból bekövetkező halálozás kockázatát. Az A-, B6-, E-vitaminnak, a multivitaminoknak, a béta-karotinnal, a cink, vas, magnézium és szelén étrendkiegészítőknek nem volt jelentős hatása a szív- és érrendszeri betegségek kimenetelére és a bármely okból bekövetkező halálozásra. A folsav viszont több elemzett vizsgálatban is csökkentette a stroke kockázatát – egy részelemzés szerint különösen a kockázat csökkentésére adott gyógyszerrel együtt lehetett vele jó eredményeket elérni.

A B-vitamin komplex az elemzésben szereplő 12 tanulmányból 9-ben szintén visszafogta a stroke rizikóját.

A legfontosabb az egészséges étrend

Ám a kutatók szerint a vizsgálatnak több korlátja is van.

Az egyik, hogy klinikai vizsgálatok eredményeit vették alapul, és nem nagy létszámú, a teljes népességre reprezentatív kutatásokéit. Az antioxidánsokat egy kalap alá venni sem volt szerencsés, mivel azok működési mechanizmusa sokban különbözhet. A kutatási eredmények megerősítéséhez nagy létszámú, további vizsgálatokra van szükség.

A vitaminszedéssel kapcsolatos adatok azonban ennek ellenére is megerősítik azt az ajánlást, amely szerint üdvös lenne a sok növényi eredetű élelmiszert tartalmazó, egészséges étrend fenntartása. Természetes forrásokból ugyanis sokkal hatékonyabban jutnak be a szervezetbe a szükséges vitaminok és ásványi anyagok.

Dr. Valentin Fuster, a New York-i Mount Sinai Kórház munkatársa és a kutatás eredményeit közlő weboldal főszerkesztője is ezt erősítette meg kommentárjában, hozzátéve, hogy a niacin, azaz a B3-vitamin valószínűleg a szervezet glikémiás reakcióit rontja, innen a kockázatnövelő hatás.

A Journal of the American College of Cardiology című szaklap weboldalán május 28-án publikált vizsgálat vezetője, Dr. David Jenkins, a torontói University of Ontario munkatársa és csoportja 179 korábbi, vonatkozó kutatás adatait elemezte. A vizsgálatokra 2012 januárja és 2017 októbere között került sor.