Az AutoPulse® újraélesztő rendszer akkor is működik, ha a mentőknek közben a beteggel száguldaniuk kell. Ezt az eszközt kifejezetten a mentőkocsik fedélzetére tervezték. Stabil és mégis könnyen állítható, így igen könnyen tudja alkalmazni a mentőkocsi személyzete már menet közben is, akár gyalogos cipelés közben is, amíg a beteggel a kórházba érnek. A helyzettől függően puha vagy kemény felületen is használhatják az eszközt.

Az AutoPulse® újraélesztő rendszer egy mellkast átölelő öv és egy keményebb hátfal segítségével képes megfelelő, stabil, egyenletes mellkaskompresszió folyamatos leadására. Az eszköz a felhelyezés után megméri a mellkaskörfogatot és a mellkas ellenállását, és a nyomás erősségét ehhez igazítja, hisz a nyomás erőssége és mélysége személyfüggő.

Az AutoPulse® újraélesztő rendszer úgy működik, hogy a beteg feje, válla és a hátának a felső része alá helyezik a kemény hátlapot, és körbefűzik a mellkasán a LifeBand nevű pántot, amely egy gombnyomásra megfeszül, ezzel megméri a beteg mellkasának körfogatát és a mellkasának a fizikai ellenállását. Amint ezzel megvan, elkezdi a páciens adottságainak megfelelő mértékű, szabályos mellkaskompressziót. A LifeBand automata defibrillátor fölé is helyezhető, és higiéniai okokból egyszer használatos. A kompressziót a szerkezetbe épített villanymotor állítja elő, és a szabályosságát kisméretű, beépített számítógép szabályozza.

Az AutoPulse® akkor is használható, amikor a beteget a hordágyon viszik, és nem kell attól tartani, hogy lebillen a kanyarokban a lépcsőn vagy a szűk liftben, a rendszer még ilyen körülmények között, mozgás közben, billegő hordágyon, puha felületen is képes jó minőségű mellkaskompresszióra. Megfelelő kiképzés után az AutoPulse® újraélesztő rendszert már 14 másodperc alatt be lehet üzemelni, és így a kézi újraélesztéshez képest átlagosan 85 százalékkal le lehet csökkenteni azt az időt, amíg a beteg a helyszínről a kórházba jut.

Az Amerikai Szív Társaság ajánlata alapján az AutoPulse® megfelelő és hasznos, jó segédeszköz a túléléshez. Az eszközzel kapcsolatban a megjelenéskor az volt az egyik fő kritika, hogy az akkumulátorok viszonylag hamar (15 perc alatt) lemerülnek, ám a fejlesztéseknek köszönhetően már olyan lítium ion akkumulátorokat használnak, amelyek hosszabb élettartamúak, és nagyon egyszerű az utántöltésük akár menet közben is. Azt is kifogásolták, hogy az egyszer használatos LifeBand megnöveli az üzemeltetési költségeket.

A tartós használat alatt elvégzett vizsgálatok pedig azt is mutatták ki, hogy a professzionális, kiváló minőségű kézi újraélesztéshez képest az AutoPulse® nem hoz jobb eredményeket – bár ez kissé furcsa, hiszen ez az eszköz olyankor is tud mellkaskompressziót végezni, amikor azt ember fizikailag nem képes kivitelezni – például hordágyon, lépcsőn lefelé cipelve a beteget.