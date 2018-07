Évek óta tapasztaljuk, hogy a korábban megszokott kedvenc évszakunk mintha eltűnőben lenne, már nincs is igazi tavasz, a hosszú, elhúzódó hideg telet, szinte minden átmenet nélkül, hirtelen váltja a nyár. Egyik héten még vacogunk a hajnali fagyokban, a másikon már a kánikula miatt szenvedünk. Nincs ideje adaptálódnia a szervezetnek, nincs átmenet, csak éles, hirtelen váltás.

Ezt a hatalmas hőmérsékletváltozás sokakat megvisel. Még az egeszséges szervezetnek sem könnyű hirtelen alkalmazkodnia, nem csoda hát, hogy a szívbetegek különösen nehezen viselik az évszakok váltásakor keletkező nagyobb terhelést – hívja fel a figyelmet Dr. Pácz Alexandra, a Budai Magánorvosi Centrum kardiológusa.

A hirtelen melegben szaporodnak a szívbetegek panaszai, a korábban jól beállított vérnyomás egyszer csak "megvadul", a betegek nem is értik, hogy lehet az, hogy néhány nappal korábban még rendezett vérnyomásuk most ennyire nagy kilengéseket mutat. Mások ritmuszavarra panaszkodnak, míg sokan az alsó végtagi duzzanattól, oedemától szenvednek.

„Gyakorlott, évek óta szívbetegséggel élő páciensek jól ismerik mar a jeleket, sőt azt is tudják már, hogy alkalmanként, ha szükséges, gyógyszereiket átmenetileg hogyan kell módosítani. Természetesen biztonságosabb a dózisok változtatása, bizonyos gyógyszerek átmenetileg való kihagyása előtt konzultálni a kezelőorvossal. Kánikula idején a szervezet fokozott párologtatással próbál védekezni, jelentősen fokozódik az izzadás, ezzel próbálva több hőt leadni.

Ennek következtében a szervezet nem csak vizet, hanem sókat, ionokat is veszít. Emellett a perifériás erek kitágulása csökkenti a vérnyomást. Mindezek következtében előbb enyhe, majd egyre súlyosabb tünetek jelentkezhetnek. Kezdetben fáradékonyság, gyengeség, fejfájás, aluszékonyság, később szédülés, esetleg ájulásérzés, akár eszméletvesztés, görcsös fájdalmak, ritmuszavar jelentkezik" – mondja a kardiológus.

Nagyon fontos a fokozott folyadékvesztés miatt az egyenletes bő folyadékpótlás, ugyanakkor elengedhetetlen a sók pótlása is. Elsősorban ásványvizek formájában, ugyanakkor jelentős izzadás, nagy erőkifejtés, vagy bizonyos gyógyszerek szedésekor kálium, magnézium, nátrium kiegészítő pótlására is szükség lehet.

Izomgörcsök esetén szinte biztosak lehetünk benne, hogy nem sikerült az ionokat megfelelően pótolnunk. Bár a nagy melegben a legveszélyeztetettebbek a kicsi gyermekek, csecsemők és az idősebb korosztály, valamint a chronikus betegségben szenvedők, kevésbé ismert, hogy a szabadban, nagy melegben sportolók is veszélynek teszik ki magukat, ha nem ügyelnek megfelelően a frissítése. Szervezett versenyeken a rendezők biztosítanak isotóniás italokat, melyek segítenek az izzadás során elveszített sók pótlásában. Mégis minden évben, a versenyzők közül nem kevesen szorulnak infundálasra, orvosi segítségre a nyári sportrendezvényeken. Ők többnyire csak vizet pótolnak, nem veszik igénybe a kínált isoitalokat" – hangsúlyozza.

A sportolóknak is figyelni kell

Természetesen az edzések során is ügyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Az sem mindegy, mikor megyünk ki edzeni. A kora reggeli hűvösebb órák, illetve a késő esti frissebb időszak alkalmas kánikulában leginkább a szabadtéri testedzésre.

"Ugyanígy a szívbeteg számára is azt javasoljuk, hogy a nap legmelegebb óráit inkább árnyékban, ha lehet, hűtött szobában töltsék. Ha megtehetik, kora reggel, és késő este hagyják csak el otthonukat. Viseljenek jól szellőző, világos színű, laza ruházatot. Védjék fejüket széles karimájú kalappal az erős naptól. Nagy melegben csökkentsék fizikai aktivitásukat, az időjáráshoz való alkalmazkodás már így is elég terhet ró a szervezetükre. Pihenjenek minél többet. Hosszabb utazások során igyekezzenek minél többször felállni, mozogni, mozgassák át lábukat, fogyasszanak vizet bőségesen a fokozott thrombosisveszély miatt. Ha autóval utaznak, rendszeresen álljanak meg, szálljanak ki a kocsiból, tornáztassák át kicsit végtagjaikat. Sőt tengerentúli repülések során megfontolandó a véralvadásgátlók használata is."

Sokan szednek betegségük folytán rendszeresen véralvadásgátlót, nekik egy komolyabb gyomorrontás, hasmenés, megváltozott étrend befolyásolhatja a gyógyszer hatását, így fontos, hogy ne feledkezzenek meg a rendszer ellenőrzésről a nyári időszakban sem.

Bizonyos gyógyszerek fényérzékenységet, bőrpírt, kiütéseket okozhatnak. Napozás előtt mindenképpen érdemes a kezelőorvostól megkérdezni, hogy a rendszeresen, vagy éppen csak kúraszerűen szedett gyógyszer mellett szabad-e napon tartózkodni.

„Egzotikus tájakra egyre többen jutnak el manapság, de fel kell készülni rá, hogy az ottani klíma, az ételek fűszerezése, a helyi higiéniás viszonyok egészséges embereknél is okozhatnak hasi panaszokat. Gyomor- bélrendszeri gyulladás, hasmenés esetén hirtelen jelentős a folyadék és elektrolitvesztés, mely korábbi szívbetegség megléte nélkül is torkolhat életveszélyes állapotba. Orális rehidraló folyadék, mely tartalmazza jó arányban a pótlandó ionokatéletet menthet. Gyógyszertárakban kapható, érdemes az útipatikába betenni" – mondja.

Forrás: Budai Magánorvosi Centrum, purecom