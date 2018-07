Új megvilágításba került az az intenzív feszültség, amit a szülői lét gyakorol az emberi szervezetre, a Cambridge és az Észak-karolinai Egyetem új kutatásából kiderült, hogy azok a nők, akik 5 vagy annál is több gyermeket szültek, 38 százalékkal nagyobb valószínűséggel kaptak szívrohamot azokhoz a nőkhöz képest, akik csak egy vagy két gyermeket hordtak ki.

Miután 30 évre való egészségügyi adatait vizsgálták meg 8 583 fehér és afrikai-amerikai nőnek, akik 45 és 64 év közöttiek voltak, a kutatók azt is felfedezték, hogy az öt vagy annál is több élve szülést produkáló vizsgálati alanyoknak 25 és 17 százalékkal magasabb kockázata volt stroke-ra és szívelégtelenségre, valamint a három- vagy négygyermekes nőknek is enyhén emelkedtek a komoly egészségkárosodásra való kockázata.

„A kutatásomnak nem az a célja, hogy megrémítse a nőket, hanem hogy mihamarabb felhívjam a figyelmüket arra, hogy megemelkedhet a szívrohamra való kockázatuk" – jelentette ki Dr. Clare Oliver-Williams. Tudjuk, hogy a terhesség és a szülés hatalmas feszültséget gyakorol a szívre, és a gyermek felnevelése is nagyon stresszes folyamat. Nem akarjuk ezeknek az embereknek a hétköznapjait további stresszel nehezíteni, de el akarjuk látni őket azzal a tudással, amelyiknek köszönhetően képesek lesznek tenni valamit ez ellen.

Dr. Oliver-Williams az IFLScience portálnak mondta, hogy a csapata számos olyan faktorral egészítette ki az adatokat, amelyekről tudni lehet, hogy hatással vannak a nők egészségére: életkor, rassz, lakóhely, társadalmi-gazdasági állapot, egészségbiztosítás, dohányzás, az aktív munkával eltöltött évek, szájon szedhető fogamzásgátló tabletta és hormonpótló terápia alkalmazása. A modellben azt is számításba vettük, hogy a nőnek hány éves korában volt az első terhessége és milyen hosszan szoptatott. (A korábbi kutatások kapcsolatot találtak a szoptatás és az édesanyák pozitív szív- és érrendszeri egészsége között.)

Azok a nők, akik a kutatás időtartama alatt többször is elvetéltek, 60 százalékkal magasabb arányban kaptak szívbetegséget és 45 százalékkal magasabb arányban kaptak szívelégtelenséget azokhoz képest, akiknek egy vagy két élveszülésük volt.

A kutatás egyik korlátja az, hogy az alkalmazott kutatási módszertan miatt lehetetlen eldönteni, hogy vajon az ismétlődő szülések miatt fellépő fiziológiai károsodások vezettek az alanyok szív- és érrendszeri eseményeihez, vagy a gyermekek felnevelésével járó kimerítő kötelezettségek, vagy mindekét tényező szerepet játszik. Dr. Oliver-Williams a Brit Szív- és Érrendszeri Társaság Konferenciáján mutatta be a kutatási eredményeit.

„Bár az egyáltalán nem meglepő, hogy a több gyermeket is felnevelő anyáknak kevesebb idejük van a saját egészségükre, ez a kutatás felhívja a családok figyelmét arra, hogy milyen fontos mindenkinek az, hogy figyeljen a saját egészségére, és különösen érvényes ez az elfoglalt szülőkre" – kommentálta az eredményeket Jeremy Pearson professzor, a Brit Szív Alapítvány orvosi társigazgatója.