Nyári időszakban könnyen felborulhat az alvási ritmusunk, a hőség, az utazás, de akár a minket ott váró hőség is kizökkenthet minket. Nemrégiben tudományosan is igazolták, hogy az alvás nemcsak gyógyít, de annak hiánya akár súlyos károsodásokat is okozhat. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Épp ezért most a Magyar Kardiológusok Társasága figyelmeztet ennek veszélyeire.