Ha drasztikusan melegszik az idő, akkor a halálozás is gyakoribbá válik. Márpedig másodfokú hőségriasztás van elrendelve, életbe lépett a vörös kód - magyarul: brutális meleg van.

A szívbetegeket megviseli a hőmérséklet-változás, leginkább a melegedés. Ha az előző 3-5 nap átlagához képest 5-6 fokkal emelkedik a hőmérséklet, akkor nő a mentőhívások száma is, és ilyenkor többen kerülnek kórházba.

Miért?

Amikor melegszik az idő, akkor a szervezet próbálja fenntartani a saját, eddigi napokban, hetekben beállított hőmérsékletét, és ez idős korban, illetve krónikus betegség alatt nehezebb. A szívnek többször kell összehúzódnia, egy perc alatt több vért próbál keringtetni, fáradtnak érezzük magunkat még akkor is, ha nem végzünk fizikai munkát.

A test hőmérsékletének emelkedésével együtt nő az oxigénigény is, ami a szívet nagy igénybevételnek teszi ki. Fél foknyi testhőmérséklet-növekedés tízzel emeli meg a pulzusszámot! Épp ezért próbálja a test hűteni magát.

A szívbetegeket ez megviseli, pláne mivel a szív ingerületvezetési sebessége is megváltozhat, szívritmuszavar léphet fel, bonyolult biokémiai folyamatok változnak meg, aminek következében kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Ha a vérnyomásukkal is baj van, akkor még erőteljesebben, mivel ilyenkor magától is csökken a vérnyomás. Ha valakinek eleve alacsony, akkor szédülhet, ha valaki a magas vérnyomására gyógyszert szed, akkor lehet, hogy annak adagját is módosítani kell. A hőség miatt ugyanis a felszíni hajszálerek jobban kitágulnak, így a testünk mélyében futó nagyerekbe kevesebb vér jut, csökkentve az erek falára nehezedő nyomást.

A hőség szédülést, izomgörcsöt, zavartságot is okozhat, extrém esetben a vérkeringés összeomlása is bekövetkezhet.

Mit tegyünk?

A szokottnál is jobban vigyázzunk szeretteinkre, a kánikulában csak helyenként hozhat enyhülést egy-egy kisebb zápor, zivatar.

A nagy hőség még az egészségeseket is megviseli, a különösen veszélyeztetett csoportok közé tartoznak azonban a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. A 3. trimeszterben lévő várandósoknak is nagyon kellemetlen napok következnek.

Az ÁNTSZ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tanácsa, hogy különösen figyeljünk a fokozott folyadékbevitelre, ugyanakkor kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Aki teheti, az töltsön több órát légkondicionált helyiségben.

Miért veszélyes a szívbetegekre a hőség?

Már a közepes mértékű kiszáradás is közérzetromboló hatású, gyengül tőle a szervezet hőszabályzó képessége.

A felnőttek napi átlagos vízfogyasztása 2-3 liter, ebből 1-2 liternyit megiszunk, a többit az ételeinkkel vesszük magunkhoz. Folyadékot azonban nem csupán vizelettel és izzadással ürítünk, hanem tüdőn keresztüli párolgással, székletürítéssel is. Ha kánikulai napokon nem iszunk többet az átlagosnál, akkor nagyon hamar kiszáradunk, mennyiségileg csökken, "besűrűsödik" a vérünk. Ezzel felborul a víz és az ionok (elektrolitok) egyensúlya a szervezetben.

Ahhoz, hogy szívünk és más szerveink jól működjenek, vérünkben az egyes ionok szintjének, például a kálium-, a nátrium-, a kalcium- és a klorid-ion mennyiségének meghatározott tartományba kell esniük. A legmeghatározóbb szerepe a káliumnak van. Ha annak csökken a mennyisége, akkor szívritmus-zavarok fordulhatnak elő, és felgyorsulhat vagy kórosan lelassulhat a pulzusunk.

A magas pulzus nem fáj, nem okoz kellemetlenséget, mégsem szabad félvállról venni, mert szervezetünk így jelez, hogy valami nem működik tökéletesen odabent.

A kiszáradás tünetei

szomjúságérzet, szájszárazság

fáradtság, gyengeség, koncentrálóképesség-csökkenés

fejfájás

szédülés

kevesebb, sötétebb színű vizelet

száraz, sápadt, kevésbé rugalmas bőr

kialakulhat vesekő, gyakoribbak a húgyúti fertőzések

Súlyosabb esetben hányinger, hányás alakulhat ki; terhelődik a szív: szapora szívverés, vérnyomásesés, szívritmuszavarok, a szív oxigénhiányos állapota, akár szívinfarktus, szívmegállás is előfordulhatnak. Előrehaladott, súlyos esetekben az agyi működés zavarával, eszméletvesztéssel is járhat.

Mit igyunk?

Vizet. Változatosabbá tehetjük a folyadékbevitelt a cukrozatlan alternatívákkal: tea, tej, hozzáadott cukor nélkül készült gyümölcslevek, limonádé.

Akkor is inni kell, ha még nem érzünk szomjúságot! Kánikula esetén ne igyunk koffein- és alkoholtartalmú italokat, vagy legalább csökkentsük ezek mennyiségét.