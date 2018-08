Csöpög rólunk az izzadtság, nyeljük a párás levegőt - sehogy se jó, sehol se jó. Mit tehetünk, hogy legalább az egészségügyi kockázatokat mérsékeljük?

Túlélési tippek a kánikula idejére

Ne ilyenkorra tervezzen elmenős programot, ne akarjon most nagybevásárlást tartani, lekvárt főzni. Pihenjen inkább.

Aki csak tud, maradjon fedett, hűvös helyen vagy árnyékban, használjon ventilátort vagy légkondicionálót.

Kerülje az aktív mozgást, sportolást a legmelegebb órákban! Sétáljon naplemente után.

Gyakran törölje meg nedves ruhával az arcát, a homlokát és a tarkóját!

Figyeljen oda idősebb rokonaira, barátaira, ismerőseire és a kisgyerekekre, mivel őket jobban megviselheti a meleg!

Ellenőrizze, hogy szívgyógyszereiből van-e elég otthon, szedje őket rendszeresen. Nézze meg, nem igényel-e hűtést a gyógyszere, ha igen, akkor tárolja hűtőszekrényben.

Ha rosszabbul érzi magát, beszéljen a háziorvosával.

Legyen feltöltve a mobiltelefonja, hogy tudjon segítséget hívni baj esetén.

A tartós hőség még az egészséges szervezet számára is extrém igénybevétel.

Amikor melegszik az idő, akkor a szervezet próbálja fenntartani a saját, eddigi napokban, hetekben beállított hőmérsékletét, és ez idős korban, illetve krónikus betegség alatt nehezebb. A szívnek többször kell összehúzódnia, egy perc alatt több vért próbál keringtetni, fáradtnak érezzük magunkat még akkor is, ha nem végzünk fizikai munkát.

Szívbetegek veszélyben!

A szívbetegeket ez megviseli, pláne mivel a szív ingerületvezetési sebessége is megváltozhat, szívritmuszavar léphet fel, bonyolult biokémiai folyamatok változnak meg, aminek következében kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Ha a vérnyomásukkal is baj van, akkor még erőteljesebben, mivel ilyenkor magától is csökken a vérnyomás. Ha valakinek eleve alacsony, akkor szédülhet, ha valaki a magas vérnyomására gyógyszert szed, akkor lehet, hogy annak adagját is módosítani kell. A hőség miatt ugyanis a felszíni hajszálerek jobban kitágulnak, így a testünk mélyében futó nagyerekbe kevesebb vér jut, csökkentve az erek falára nehezedő nyomást.

A hőség szédülést, izomgörcsöt, zavartságot is okozhat, extrém esetben a vérkeringés összeomlása is bekövetkezhet.

A szív- és a keringési betegségben szenvedőkön túl, ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. Akik a hőség ellenére gépjárműbe kényszerülnek, fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg. A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre, ugyanakkor kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.