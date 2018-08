A nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek és a véralvadásgátló tabletták egyidejű használata a pitvarfibrillációban szenvedő betegek esetében növelheti a vérzések és a stroke kockázatát - derült ki egy új, nemzetközi kutatás adatainak elemzése után.

- A RE-LY elnevezésű kutatás adatainak újbóli elemzése szerint a két gyógyszer egyidejű szedése főként a koponyán kívüli, emésztőrendszeri vérzés, illetve a stroke kockázatát növeli a pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél – ismertette az eredményeket Dr. Michael Ezerkowitz a philadelphiai Thomas Jefferson University munkatársa, a kutatás vezetője. Dr. Sam Schulman, a kanadai McMaster University és Dr. James Aisenberg, a New York-i Icahn School of Medicine, Mount Sinai munkatársai a kutatáshoz csatolt kommentárjukban szintén leírják, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentők és a véralvadásgátlók együtt dupla problémát jelentenek.

Az adatokból kiderül, hogy a varfarin és az újabb véralvadásgátló hatóanyagnak számító dabigatran önmagában is növeli a vérzések kockázatát, a trombózisos kockázat azonban tovább nő, ha a gyógyszer mellé nem szteroid gyulladáscsökkentőt is szed a beteg.

Gyakran szedik egyszerre

A kétféle gyógyszer egyidejű szedése viszonylag gyakran előfordul, mivel a pitvarfibrillációval élő betegek, akik véralvadásgátlót szednek, gyakran idősek, akik oszteoarthritisz és egyéb ízületi gyulladások miatt sokszor szednek nem szteroid gyulladáscsökkentőket. Ezek a gyulladáscsökkentő hatóanyagok, például az ibuprofen, a naproxen, a meloxicam, a diclofenac és a ketorolac önmagukban is növelhetik a vérzések kockázatát. Épp ezért a kutatók hasznosnak gondolták ellenőrizni, hogy vajon amikor e gyógyszereket varfarin vagy dabigatran hatóanyagú véralvadásgátlókkal együtt adják, akkor növekszik-e a vérzés vagy a vérrögképződés kockázata.

Az eredeti tanulmány arra az eredményre jutott hogy a 18 113 pitvarfibrillációval élő résztevő esetében a varfarin és a dabigatran napi 110 vagy 150 milligrammos adagja egyformán megfelelő volt a stroke vagy az embólia megelőzésére. A miokardiális infarktus kockázata viszont jelentősen emelkedett a napi 150 mg-os adag esetében.

Azoknál a betegeknél viszont, akik a véralvadásgátló hatóanyag mellett nem szteroid gyulladáscsökkentőt is szedtek, 3,2 százalékról 5,4 százalékra nőtt a nagyobb vérzések előfordulási aránya. A nem szteroid gyulladáscsökkentők szedése az emésztőrendszeri vérzések nagyobb arányú előfordulásával és a gyakoribb kórházi ápolással is összefüggést mutatott.

A kutatás korlátai

Az új kutatás szerint a stroke és az embólia kockázata jelentősen nőtt a nem szteroid gyulladáscsökkentők szedése mellett. Az ischémiás stroke kockázatának növekedése mellett azonban az agyvérzés kockázata hasonló maradt, mint azoknál, akik nem szedtek a véralvadásgátló mellett nem szteroid gyulladáscsökkentőt. A nem szteroid gyulladáscsökkentők nem csorbították a dabigatran 110 és 150 mg-os dózisának a varfarinhoz viszonyított stroke- és embólia-megelőző képességét.

A szerzők a kutatás korlátjaként említik meg, hogy a résztvevők időnként elkezdhették és abbahagyhatták a nem szteroid gyulladáscsökkentők szedését, és nincs adat a nem szteroid gyulladáscsökkantők típusát és a szedésük okát illetően. A kutatás kezdetén nem mérték fel az oszteoarthritisz, a sokízületi gyulladás és más gyulladásos betegségek előfordulási gyakoriságát, ami részben magyarázatot adhatnak a nem szteroid gyulladáscsökkentők szedésére. A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy kiderüljön a nem szteroid gyulladáscsökkentők más gyógyszerekkel való kölcsönhatása a pitvarfibrillációs betegek estetében. Az orvosoknak azonban már most okuk van figyelmeztetni a véralvadásgátlót szedő betegeket, hogy ne használják túl a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat. Az olyan fájdalomcsillapítók szedése sem megoldás, amelyek nem rendelkeznek gyulladáscsökkentő hatással, hiszen az ízületi gyulladásokban magát a gyulladást is kezelni kell, nem csak a fájdalmat.

Még nincs biztonságos megoldás

A nem szteroid gyulladáscsökkentőkről korábban is tudni lehetett, hogy növelik a vérzések kockázatát, különösen az idősek esetében, de eddig általában a gyomorvérzéseket hozták velük kapcsolatba. Dr. Schulman szerint most egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a vérzés a belekben is felléphet.A kutatás során meglepő volt, hogy nagyon kevés az olyan beteg, aki nem szteroid gyulladáscsökkentőt szed együtt a protonpumpa-gátlóval. Ez ugyanis védi a gyomrot, bár a bélvérzések ellen nem jelent védelmet.

- Amíg nem állnak rendelkezésre biztonságos gyulladásgátló gyógyszerek addig a kockázatokat kell menedzselniük az orvosoknak – állítja Dr. Schulman. A ciklooxigenáz-2 gátló gyógyszereket például kapcsolatba hozzák a vérzések gyakoriságának csökkenésével, ugyanakkor nem rontják a vérlemezkék működését, és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek.