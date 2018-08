Ha még eddig nem éreztük volna extrémnek a hőséget és a fullasztó páratartalmat, akkor majd most fogjuk: a következő napokban még szélsőségesebb megpróbáltatások várnak mindenkire. Kiadták ugyanis a legmagasabb szintű hőségriadót, szinte az egész országban a narancssárga fokozat van érvényben. A Magyar Kardiológusok Társasága egészségeseket és szívbetegeket is óvintézkedésekre int a kánikulában!

Hőségriadó, az eddigi forróság és nyomott levegő miatti kellemetlen közérzet egyre romlik, jobb, ha még a legelvakultabb napimádók, az extrém kihívásokat kereső sportolók, de pláne a krónikus, főleg szívbetegek tényleg odafigyelnek.

Amikor melegszik az idő, akkor a szervezet próbálja fenntartani a saját, eddigi napokban, hetekben beállított hőmérsékletét, és ez idős korban, illetve krónikus betegség alatt nehezebb. A szívnek többször kell összehúzódnia, egy perc alatt több vért próbál keringtetni, fáradtnak érezzük magunkat még akkor is, ha nem végzünk fizikai munkát.

Életmentő is lehet, ha megfogadjuk a Magyar Kardiológusok Társaságának ajánlásait, a rekkenő hőség, erős napfény ugyanis nemcsak leégéssel fenyeget, de az egész szervezetünket próbára teszi. Hatására a perifériás erek kitágulnak, ami a szokásosnál is jobban terheli a szívet. Jellemző ilyenkor a vérnyomás-ingadozás és az általános gyengeség, rosszullét. Nagyobb lesz az infarktusveszély is, emellett ödéma és trombózis is gyakrabban jelentkezhet. Erősen izzadunk, ez már önmagában terheli a szívet. A napozás, de még az árnyékban pihenés is ártalmas lehet, különösen akkor, ha a levegő páratartalma is magas.

„Egyfelől a nagy meleg az egészséges szervezetben is okozhat komoly problémákat, a hősokk a legsúlyosabb következménye, amikor a szervezet fehérjéi szinte »megfőnek«, ez pedig infarktusszerű tüneteket okozhat. De semmi köze a szívhez, az egész szervezet háztartását borítja fel, és ezzel tragédiát okozhat. Ami közvetlenül a szív- és érrendszert érinti, a meleg az ereket kitágítja, így a koszorúérbetegeknek még jó is, viszont ez a szokásosnál is jobban terheli a szívet. A hőség a szívet nagyobb munkára készteti, a vízháztartást is könnyen felboríthatja, a szívelégtelenségben szenvedőknél amúgy is gyakori veseproblémák mellett ez különösen veszélyes. Főleg a rendszeres vízhajtók szedése mellett. Ezért rendkívül fontos a folyadékpótlás, a kiszáradás ugyanis észrevétlenül megtörténhet. A szívbetegek többségénél érelmeszesedés áll fenn, az erek szűkebb »csatornákon« szállítják a vért. Az agy ugyan kiadja a parancsot, hogy több vért pumpáljon a szív, mert a szervezet nagyobb igénybevételnek van kitéve, csakhogy a szívkoszorúerek nem lesznek jobban átjárhatóak, a szív oxigénhiányos állapotba kerül, és nem lesz képes követni a kívánt tempót” – figyelmeztet dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára.

Kerüljük a 11 és 15 óra között a szabadban tartózkodást, keressük az árnyékot és folyamatosan pótoljuk az elveszített vizet és ásványi sókat! A rendszeres gyógyszerszedők mindenképp konzultáljanak orvosukkal, a meleg ugyanis azok hatását is fokozza. Kerüljük a 11 és 15 óra között a szabadban tartózkodást, keressük az árnyékot és folyamatosan pótoljuk az elveszített vizet és ásványi sókat! A rendszeres gyógyszerszedők mindenképp konzultáljanak orvosukkal, a meleg ugyanis azok hatását is fokozza.

‚Az időjárás csökkenti a vérnyomást, vagy éppen vérnyomás-ingadozást okozhat, a gyógyszerek hatását is felerősítheti, ezért fontos megbeszélni a kezelőorvossal, változtassanak-e erre az időszakra az adagolásán, de semmiképpen se döntsünk magunk a készítmények elhagyásáról, csak mert éppen nincs panaszunk!” – mondja a kardiológus, aki külön figyelmeztet a sportolás veszélyeire is.

„A szívbetegeknek is, akárcsak az egészséges embereknek szüksége van a rendszeres mozgásra, épp ezért kánikula idején mindenkinek figyelnie kell, hogy ezt mikor teszi, és hogy ne vigye túlzásba. Ilyenkor felerősödik az alapszabály: csak annyit, amennyi jól esik! A folyadékhiány pillanatok alatt kialakulhat, de a fizikai megterhelés hatására nem csak vizet, hanem elektrolitokat is veszítünk. Többek között nátriumot, káliumot, kalciumot, magnéziumot és kloridot. A hőség és edzés megnövelik a szervezet elektrolitigényét, amit a folyadékkal együtt folyamatosan pótolni kell. Mindezek mellett is fontos megfogadni: ne ebben az időben teszteljük a határainkat, próbáljunk ki extrém megterhelő sportokat, és akárcsak a napozásra, itt is igaz az az aranyszabály: 11 és 15 óra között lehetőleg maradjunk az árnyékban” – teszi még hozzá a főtitkár.

Túlélési tippek a www.szivderito.hu-tól a kánikula idejére: