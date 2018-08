A szívrohammal kórházba kerülő nőknek nagyobb esélyük van a túlélésre, ha kezelőorvosuk nő – írja az MTI egy amerikai tanulmányra hivatkozva. A kutatás több mint 500 ezer beteg adatain alapul, akiket szívinfarktussal vettek fel a kórházak sürgősségi osztályára Floridában 1991 és 2010 között.

Hatása van a kardiológiai kezelés sikerére annak, hogy a pácienst azonos vagy ellenkező nemű orvos kezeli-e - állapították meg a Harvard Egyetem kutatói. A Proceedings of the National Academy of Sciences szaklapban megjelent tanulmány rámutat: szívinfarktussal a sürgősségi osztályra érkező és női kezelőorvoshoz kerülő női páciensek körében 5,4 százalékkal kisebb a halálozási arány az átlagnál.

Korábbi tanulmányok szerint - bár a klimax előtt ritkábban fordul elő velük szív-és érrendszeri kataasztrófa, de ha bekövetkezik, akkor a nők nagyobb eséllyel halnak meg szívrohamban, mint a férfiak. Néhány szakértő szerint ennek az lehet az oka, hogy a nőknél a tünetek mások lehetnek, mint a férfiaknál, vagy hajlamosabbak késleltetni a kezelést, sokkal inkább, mint a férfiak.

A Harvard Egyetem tanulmánya új magyarázattal szolgál a szívrohamok halálozási arányában jelentkező nemi egyenlőtlenségekre.

A legtöbb orvos férfi, a férfi orvosoknak pedig – úgy tűnik – gondot okozhat a női betegek kezelése.

A tanulmány szerint minél több nőt kezelt egy orvos a karrierje során, annál kisebb az esélye, hogy meghalnak a női betegei.

A nők 57 százaléka hal meg ma Magyarországon szívproblémák miatt, 43 százalékuknál pedig még csak mellkasi fájdalom sem utal arra, hogy nagy a baj. Ráadásul magasabb a fájdalomtűrő küszöbük, így könnyebben hagynak figyelmen kívül akár komoly bajt jelző panaszokat is. Márpedig akiknek magasabb a fájdalomküszöbük, gyakrabban lesz észrevétlen, úgynevezett csendes szívinfarktusuk azokhoz képest, akik kevésbé tolerálják a fájdalmat.

Mivel az orvosok többsége férfi, nem lehetséges a női páciensekhez minden esetben női orvos társítása. A megoldás egyszerű a kutatók szerint: több női orvosra van szükség a sürgősségi osztályokon.