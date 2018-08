Ha már előfordult önnel, hogy elhalasztotta a lefekvést azért, hogy megnézzen még egy részt a kedvenc sorozatából, vagy szélesre nyílt tekintettel feküdt az ágyában, miután három órán keresztül nézte a Trónok harca néhány epizódját, akkor ez az új kutatási eredmény valószínűleg nem fogja meglepni. A Journal of Clinical Sleep Medicine tanulmányában elsőként találtak kapcsolatot a sorozatfüggőség és a rosszabb alvásminőség, a fáradtság és az álmatlanság között.

Nem csak az on-demand tévék (előfizetéses tévék, online videotékák) késztetnek minket arra, hogy a sorozatok epizódjait egymás után nézzük – mondják a tanulmány szerzői –, hanem az egyes részeket is úgy tervezik meg, hogy odabilincseljenek minket a tévé elé, nem tudunk szabadulni a cselekményszálaktól és a karakterektől. Emiatt izgatottak és éberek leszünk, mutatta ki a kutatás, és mindez olyan kognitív aktivitáshoz vezet, ami miatt képtelenek vagyunk lehunyni a szemünket.

A kutatásban 423 18 és 25 év közötti fiatal felnőtt vett részt, akik kitöltöttek egy online kérdőívet arról, hogy milyen gyakran néznek tévét, és ebbe beleértették a hagyományos tévét és a stream (online) szolgáltatásokat is. Azt is megkérdezték tőlük, hogy milyen gyakran néznek sorozatepizódokat egymásután, folyamatosan, tehát ugyanannak a sorozatnak egymás utáni részeit, folyamatosan, felállás és megszakítás nélkül, bármilyen kijelzőn (tévé, laptop, táblagép stb.). Arról is érdeklődtek a kérdőívben, hogy milyen az alvásminőségük, menyire érezték magukat fáradtnak vagy ébernek a nap folyamán.

A válaszadók több mint 80 százaléka sorolta önmagát sorozatfüggőnek, és ennek a csoportnak a 20 százaléka vallotta be, hogy az előző hónapban hetente néhány alkalommal folyamatosan nézett epizódokat egymásután. Ennek a csoportnak kicsivel több mint a fele nyilatkozott úgy, hogy egy ülésben legalább három-négy epizódot néz meg,és az átlagos sorozatnézési ideje három óra körül van. (A férfiak ritkábban tartanak ilyen sorozatnézős alkalmakat mint a nők, viszont egy alkalommal legalább dupla annyi időt fordítottak sorozatnézésre, mint az átlag.)

A tanulmány szerzői azt gyanítják, hogy a folyamatos sorozatnéző vizsgálati alanyok fáradtabbak, az álmatlanság több tünete jelentkezik náluk és éberebbek lefekvés előtt. És azokhoz képest, akik nem néznek folyamatosan sorozatokat, 98 százalékkal nagyobb a kockázatuk a rossz alvásminőség kialakulására.

Jan Van den Bulck, a Michigani Egyetem kommunikációtudományi professzora, a cikk társszerzője szerint a kutatásuk nem bizonyítja, hogy a folyamatos sorozatnézés közvetlenül hat az alvásminőségre, de jól bizonyítja a két tényező összefüggését. Számos módon tudnak a sorozatok visszatartani minket az álomba merüléstől – teszi hozzá.

Először is jól tudjuk, hogy a kék fény rosszat tesz az alvási mintázatoknak – mondja Van den Bulck professzor, bár arra is rámutat, hogy általánosságban nem a televíziónézés a legnagyobb kiváltóoka az alvászavaroknak. „Vitatható, hogy a rendszeres televíziónézésnek túl sok hatása lenne az alvásra" - írják a szerzők a tanulmányban.

Ám a folyamatos sorozatnézésnek sajátos eszköztára van az alvásminőség potenciális rombolására. Ha hagyományos tévén nézünk egy sorozatrészt, és annak vége van, akkor általában meg kell várni a következő hetet a folytatásig – mondja Van den Bulck professzor. „Épp úgy, mintha edzőteremben lennénk, abbahagyjuk az edzést, amikor a testünk elfárad, a súlyzók nem ösztökélnek arra, hogy még többet eddzünk."

A streaming szolgáltatások azonban arra késztetnek, hogy egymásután játsszuk le magunknak az epizódokat, általában csak néhány percet hagynak arra, hogy eldönthessük, akarjuk-e folytatni. „Az epizód végén a hős vagy belehalt vagy túlélte, és mi már be is vagyunk hálózva" – mondja a professzor. És így a televíziós stream szolgáltatások nagyban hasonlítanak a közösségi médiához – gyakran ellenőrizzük az állapotunkat, a fotóinkat, és ezzel órákat vesztegetünk el.

Mi több – teszi hozzá Van den Bulck professzor – jóval hosszabb idő kell ahhoz, hogy megnyugodjunk és elaludjunk, ha valami olyasmit nézünk a tévében, ami mélyen megérint minket. „Ez egyfajta belemerülés a történetbe, olyan, amit a sci-fi, a fantasy vagy az akciófilmek esetében érzünk" - mondja a professzor. „És mindez annál intenzívebb, minél hosszabb ideig vagyunk kitéve az élménynek."

Van den Bulck professzor szerint ha növelni akarjuk az alvásidőnket vagy javítani akarjuk az alvásminőségünket, akkor jól kezdjük, ha először is áttekintjük a sorozatnézési szokásainkat. Állapítsunk meg határokat, mikor és hány sorozatot nézünk meg egymás után, és beiktathatunk elalvás előtt relaxációs és koncentrációs technikákat is.

Ám a folyamatos sorozatnézésnek nem csak ártalmas hatásai vannak, teszi hozzá. Vannak olyan hallgatóim, akik azt mondják, hogy nagyon keményen tanulnak a vizsgáikra, és a kedvenc sorozatuk epizódjaival jutalmazzák magukat a sikeres vizsga után. Ez nagyon racionális magatartás, és nincs benne semmi kivetni való.

Hasonlóképpen, ha nem okoz problémát az elalvás és frissnek érezzük magunkat napközben, mondja professzor, akkor nyugodtan folytathatjuk a napi tévénézési szokásainkat. (Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a folyamatos sorozatnézés többféleképpen károsíthatja az egészségünket: növekedhet az étvágyunk, inaktivitással töltjük azokat az órákat, amikor mozoghatnánk és hatással lehet a hangulatunkra is – olvasható egy korábbi cikkben.

Bár a jelenlegi kutatást fiatal felnőttekkel végezték, de Van den Bulck professzor véleménye szerint minden más korosztálynál is hasonló kapcsolat lehet a folyamatos sorozatnézés és az alvásminőség között, ám véleménye szerint az idősebb felnőttekre kevésbé jellemző ez a folyamatos, láncszerű sorozatnézés, mint a tízen- és huszonévesekre.

Bár ezek a kutatási eredmények nem eget rengetőek a professzor szerint, az viszont fontos, hogy dokumentálják a különböző médiatípusok hatását az állandóan változó környezetben. „Azzal szoktam viccelődni, hogy a médiakutatásaim állandóan történelmiek," - mondja a professzor – „mert mire befejezem és publikálom az eredményeket, valami megváltozik és kezdhetjük elölről az egészet."