A kakaó flavanoljai visszafoghatják a hemodialízis-kiváltotta, vagy krónikus endoteliális működési zavart a végstádiumú vesebetegségben szenvedő pácienseknél, valamint javítják a magas kockázatú betegek érfunkcióit – ez derül ki egy kutatásból.

A végstádiumú vesebetegség komoly szív- és érrendszeri kockázati tényező, ebben a populációban nagyon megugrik a betegségek és a halálozás aránya – nyolcszorosa a normál populációban tapasztalhatónak. A végstádiumú vesebetegek esetében az érrendszeri problémák sokszor kapcsolódnak a szívelégtelenséghez, és a hirtelen szívhalálhoz - hívta fel a figyelmet Dr. Tienush Rassaf, a németországi Essenben működő Nyugat-Németországi Szív- és Érrendszeri Központ kardiológiai osztályának munkatársa, a kutatás vezetője.

A szív megemelkedett troponin-szintje a végstádiumú vesebetegek bármely okból bekövetkező halálozásának jó jelzője.

52 vizsgált személy

A kakaó flavanoljaiban gazdag étrendkiegészítők javíthatják az erek működését, ám a végstádiumú vesebetegeken végzett kutatások csak szórványosan fordulnak elő. Épp ezért a kutatók 2012 és 2013 között végzett vizsgálatukkal ezt a speciális populációt igyekeztek ebből a szempontból felmérni.

57 résztvevőt toboroztak, akik különféle vesebetegségek miatt hemodialízisben részesültek. Közülük véletlenszerűen 52 személyt vettek be a kutatásba, amelyben 26-an kakaó-flavanolokban gazdag italt, 26-an pedig tápanyagait tekintve hasonló, ám flavanolmentes placebót kaptak.

A hatások között mérték az áramlás-mediált diláció és a hemodinamika változásait.

Az ital elfogyasztása azonnal 53 százalékkal javította az áramlás-mediált dilációt, anélkül, hogy a pulzust és a vérnyomást befolyásolta volna. Az ital 30 napos fogyasztását követően a placebót fogyasztó csoporthoz képest a kutatók az eredeti áramlás-mediált diláció 18 százalékos javulását észlelték, amelyhez a diasztolés vérnyomás csökkenése és a pulzusszám növekedése társult. Hemodialízis idején a kakaó-flavanolok fogyasztása csökkentette a hemodialízis által kiváltott érfunkció-csökkenést, és ez a hatás a vizsgálat teljes ideje alatt fennmaradt.

4 következtetés

Dr. Rassaf és kollégái szerint a Clinical Journal of the American Society of Nephrology folyóiratban közölt kutatásnak négy fontos következtetése van: a végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegek napi 900 milligram kakaó-flavanol fogyasztását jól tolerálják, a kakaó-flavanol akut és krónikus fogyasztása képes részben visszafordítani az endoteliális működési zavart, a kakaó-flavanol tartós fogyasztása a diasztolés vérnyomás csökkenéséhez vezet, anélkül, hogy az aorta merevségének mutatóit befolyásolná, valamint, hogy a kakaó-flavanol fogyasztása csökkenti a hemodialízis által kiváltott érfunkció-csökkenést.

További tisztázásra szorul, hogy pontosan milyen mechanizmusokon keresztül váltják ki a kakaó-flavanolok a feltételezett szív- és érrendszeri hatásokat.