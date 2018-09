Magyarországon 2012 óta alkalmaznak műszív kezelést, ennek nagyjából hetven ember köszönheti az életét. Végstádiumú betegek, akik szervre várnak, vagy olyanok, akik már a transzplantációra nem alkalmasak. Az életmentő eszköz sok esetben teljes értékű életminőséget biztosít, van, aki már 6 éve él vele. A Magyar Kardiológusok Társasága által szeptember 30-ra szervezett Szívünk Napján erről is részletes információt kaphat minden érdeklődő.

Volt, akinek már csak napjai voltak hátra, mielőtt műszívet kapott. Éppen hat évvel ezelőtt ültették be az első véglegesen használható műszívet a városmajori klinikán, a beteg azóta ezzel az eszközzel él. Itt azóta 40, illetve a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben 30 beültetés történt. Ennek köszönhetően olyan emberek jutottak életesélyhez, akik amúgy reménytelen helyzetben voltak. És akár teljes életet is kaphattak az eszközzel.A műszív tulajdonképpen egy testbe ültethető pumpa, ez áramoltatja a vért, támogatja a jelentősen legyengült szív működését. A pumpa alig félkilós, és kisebb mint 10 centiméter. A szerkezet elektromos árammal működik, a bőrön keresztül egy vékony kábellel kapcsolódik az akkumulátorokhoz. Az elemeket egy övön lehet viselni, így a beteg nincs ágyhoz kötve, mindennapi teendőit önállóan elláthatja.

Akinek műszíve van, annak nincs pulzusa, nem hallani a mellkasában szívdobogást, maximum halk suságás hallatszódik - a keringés ugyanis folyamatos.

„A műszívbeültetés a végstádiumú szívbetegeknél életmentő eszköz. Egyrészt azoknál, akik transzplantációra várnak és az állapotuk romlik, ez egy áthidaló megoldás. Másrészt végleges megoldás azoknál, akik nem alkalmasak a szívátültetésre, mert a koruk, vagy valamely betegségük ezt kizárja. Az eszköz olyannyira hatékony, hogy az egyik beteg 5 éven keresztül élt vele úgy, hogy az Audi mérnökeként teljes értékű munkát tudott végezni. A világon van, aki már 14 éve él így. Ez alapvetően olyan támogató eszköz, ami átsegít a kritikus időszakon, illetve életet ad azoknak, akiknek már semmilyen segítsége nincs - mondja dr. Sax Balázs adjunktus, a klinika szívtranszplantációs és műszív programjának belgyógyászati vezetője, aki munkatársaival 170 szívtranszplantált és 20 műszíves beteg gondozását végzi.

„A modern technikáknak és a legkorszerűbb gyógyszereknek köszönhetően folyamatosan javulnak a transzplantáltak túlélési esélyei. Ma már az új szívet kapottak 90 százaléka éli túl a transzplantációs műtétet" - teszi hozzá.

Az elmúlt években a folyamatos fejlődés és a nemzetközi viszonylatban is igen jónak mondható 50 körüli szívátültetés mellett a túlélés is a világ élvonalának megfelelően alakult itthon. Az érintettek egész életükben úgynevezett immunszupresszánsokat, tehát az idegen szerv kilökődését gátló szereket szednek. Ezek a hatóanyagok azonban hosszú távon okozhatnak magas vérnyomást, cukorbetegséget, csontritkulást, az érrendszer károsodását, illetve rosszindulatú daganatokat is. Ugyanakkor jelenleg az immunszuppresszív gyógyszereknek nincs alternatívája; ezért az immunszuppresszió mértékének lehető legkisebbre csökkentése, a mellékhatások kivédése a gondozó orvosok egyik legfontosabb feladata. A műszívesek életminősége a transzplantáltakéval összevethető, de más típusú mellékhatásokra, szövődményekre számítani kell" - mondja a szakember, aki mindemellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a sajnos igen költséges műszív beültetés előnyeiből a finanszírozás javításával a mostaninál jóval több beteg is profitálhatna.