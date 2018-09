A derék-, hát- és nyakfájással küzdők - és a szívbetegek is - gyakran választják maguknak a kerékpározást, mint a fizikai aktivitás kellemes formáját. Ám ez is fájdalommal járhat!

Jó választás lehet a kerékpár

A kerékpározás valóban jó választás hát- és derékfájdalmak esetén, én ennek számos oka van - mondja Dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos.

- A biciklizés kevésbé terheli a gerincet, mint az aerobmozgás más típusai, például a futás vagy az aerobik. A szobakerékpár különösen „gyengéd" a gerinchez, a csoportos spinning órák pedig akár komoly kardioedzést is jelenthetnek – a derék minimális terhelésével.

- Bizonyos hátfájdalmak – például ágyéki gerinccsatorna szűkület - esetén kényelmesebb lehet, ha a sportoló a kerékpár kormányához hajolva teker. Ebben a pózban kevesebb kényelmetlenséget tapasztalhatnak az érintettek.

- Azoknál a derékfájással küzdőknek, akiknek a fájdalmai fekvő helyzetben enyhülnek, megoldás lehet a fekvőkerékpár. Ilyen állapot lehet minden ágyéki degeneratív porcbetegség, például porckopás vagy porckorongsérv.

Napi 30-60 perc mozgás már elegendő ahhoz, hogy a mozgásszegénységet mint kockázati tényezőt kiiktassuk az életünkből. Ez lehet séta, futás, kerékpározás, úszás, teniszezés, futball stb. Ha komoly súlytöbblete van, vagy elmúlt 50 éves, akkor az aktivitás fokozása előtt ellenőriztesse magát kezelőorvosával - olvasható a tanács a Nemzeti Szívalapítvány oldalán.

Szeptember 30-án „Tekerj a szívedért"! A Szívünk Napja rendezvényén mindenkit vár a Magyar Kardiológusok Társasága és az eseményt támogató Fővárosi Önkormányzat a Budapest Millenáris parkban. A társaság és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptember utolsó vasárnapján hívja fel a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, a megelőzésre és az időbeni diagnózisra. A kerékpáros program célja, hogy felhívják a figyelmet a sport egészségünkre gyakorolt jótékony hatásaira. Ennek egyik legkézenfekvőbb lehetősége a városban a kerékpár, mint alternatív közlekedési eszköz használata. Tegyen Ön is az egészségéért és vegyen részt a biciklis felvonuláson, vagy saját, vagy a közösségi közlekedésben elérhető MOL BUBI kerékpárokkal! Gyülekező: 14:30 Millenáris Parkon belül a B Csarnok előtt, az Ötpróba sátornál

Indulás: 15:00

Időtartam: kb. 1,5 óra

A biciklis felvonulás útvonala: Millenáris park – Kis Rókus u. – Margit Krt. – Margit híd – Jászai Mari tér – Nyugati pályaudvar – Teréz körút – Oktogon – Kodály körönd – Hősök tere – Dózsa György út – Thököly út – Keleti pályaudvar – Rákóczy út – Blaha Lujza tér – József körút – Corvin negyed – Üllői út – Kálvin tér – Múzeum körút – Astoria – Deák Ferenc tér – József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Alagút utca – Attila út – Széll Kálmán tér – Fény utca – Millenáris park

Hogyan okozhat maga a kerékpározás hát- és nyakfájdalmat?

- Még a legkíméletesebb sport is igényel némi kondíciót a hátizmokban, tehát ha a kerékpározáshoz is edzetlen a hátunk, érdemes először egy kis edzettséget szerezni, máskülönben nyak-, derék- és hátfájdalom lehet a vége.

- A biciklizés közbeni pozíció nyomást gyakorolhat a derékra, különösen, ha az ágyéki szakasz megcsavarodik. Tehát például ha nem kiegyensúlyozott pózban, hanem szinte csak fél fenékkel ülünk a nyeregben.

- Előfordulhat, hogy kissé hátrahajló nyakkal ülünk a biciklin, amikor a nyaki gerinc nem egyenes folytatása a háti gerincnek – ez különösen döntött kormányrúddal ellátott kerékpáron és például spinning órán fordulhat elő. Ez a pozíció pedig nyak és felső háti fájdalmakhoz vezethet.

- Az egyenetlen terepen történő kerékpározás, különösen a hegyi kerékpáros sport nagy terhelést jelent a gerincnek, ami szintén fájdalmakat eredményezhet.

Előzzük meg a bajt!

Páll doktor szerint a kerékpározásnál különösen kell figyelni a balesetek megelőzésére, és mindent meg kell tenni azért, hogy ha mégis megtörténik, a lehető legkönnyebben megússza a sportoló. Ennek érdekében elsődleges fontosságú, hogy a célunkhoz illeszkedő biciklit válasszunk. A hobbisportolóknak például megfelelőbb lehet egy mountain bike típusú kerékpár, magasabb, egyenes kormánnyal, aminél egyenesebb gerinccel lehet ülni, nagyobb, vastagabb kerékkel, ami jobban elnyeli a rázkódást, mint egy versenykerékpár. Az is fontos, hogy a testalkatunkhoz illeszkedjék a kerékpár, ennek megtalálásában ajánlatos szakértő segítséget kérnünk a vásárláskor.

Különösen gerincproblémák esetén fontos az állapotromlás megelőzése, ezért a megfelelő pozíciót is érdemes kikísérletezni: helyezzünk súlyt a karunkra is és a mellkast ne hagyjuk besüllyedni. Időnként ajánlott váltogatni a pozíciót, megforgatni, ellazítani a nyakat, a vállat. Igyekezzünk minél több ütközés-elnyelő felszerelést biztosítani, például üléshuzatot, kormányhuzatot, kesztyűt, lengéscsillapítót. Ma már számítógépes komplex programmal meg lehet és meg is kellene határozni az egyénnek a megfelelő méretű és beállítású kerékpárt. Ilyen módon csökkenhetnek vagy megszűnhetnek a nyak-, hát-, derék- és térdpanaszok. A sokat kerékpározóknak pedig fontos kiegészítésképpen rendszeresen nyújtó- és törzsizomzat erősítő gyakorlatokat végezni – ezek megtanulásában nagy segítséget jelent a szakorvosi diagnózisra épülő, gyógytornász által felépített mozgásprogram.

Mit tehetünk, ha fáj?

- Ha minden óvintézkedés ellenére kialakul a derék-, hát- vagy nyakfájás, ami nem múlik, esetleg súlyosbodik, vagy zsibbadást okoz a lábban, mindenképpen fontos az orvosi diagnózis felállítása – mondja dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos.

- A fájdalom leggyorsabban helyi célzott injekcióval csökkenthető, amelynek szteroid tartalma enyhíti a gyulladást. Ez az eljárás lehet egy első lépés is az olyan, természetes fájdalomcsillapító módszerek felé, amelyek a szervezet öngyógyító folyamatainak serkentésével fejtik ki a hatásukat. Ilyen például az orvosi kollagén terápia, amellyel elérhető a gyulladás csökkentése. Sőt a gyors fájdalomcsillapítás mellett a szöveti képleteket is meg lehet erősíteni, ami hosszú távú fájdalomcsökkenést eredményez.