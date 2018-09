Tudják, hányat dobban a szív egy nap alatt? Közel 100.000-et! És ennyiszer van alkalom arra naponta, hogy végzetes hiba történjen, halálos szívritmuszavar alakuljon ki, vagy utolsót dobbanjon a szív elzáródás miatt.

A Kardiológiai Világszövetség (World Heart Federation) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre, szeptember utolsó vasárnapján rendezik meg a Szív Világnapját.

Az elmúlt száz esztendőben világszerte, így Magyarországon is a vezető halálokot a szív- és érrendszeri betegségek jelentik, közülük a szívbetegségek képezik az elsőszámú "közellenséget", míg a stroke (szélütés) a 3. leggyakoribb halálok. Nincs ez másképp hazánkban sem, mely a kiemelkedő szív-érrendszeri halálozású országok közé tartozik. A világ legnagyobb halálozású országai között az "előkelő" 4. helyen állunk!

A szívbetegségek a nőket sem kímélik, tévhit az, hogy a női nem, a hormonális státusz megvédené a nőket a szívbetegségektől. A halálozási adatok azt mutatják, hogy a nőkben is a legnagyobb veszedelmet a szívbetegségek jelentik!

A szívbetegségek jelentőségére nem lehet eléggé felhívni a figyelmet, a nemzetközi kardiológiai szervezetek emiatt minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén világméretű kampányt folytatnak annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az elsőszámú "gyilkos", a szívbetegségek jelentőségére.

A kampány célja, hogy olyanoknak is felhívjuk a figyelmét a szívbetegségek jelentőségére és megelőzésére, akik nem is gondolnak rá. "Minden szívdobbanás számít" - mondja az egyik üzenet. Tudják, hányat dobban a szív egy nap alatt? Közel 100.000-et!

Az idei világnapon a szervezők azt szeretnék elérni, hogy a veszélyeztetettek (márpedig egy népbeteg-séggel szemben ki ne lenne veszélyeztetett?) tegyenek fogadalmat, hogyan próbálnak küzdeni a jól is-mert kockázati tényezőkkel szemben. A kampány az ezzel kapcsolatos motivációt szeretné erősíteni:

Csökkenteni akarom a testsúlyomat, le akarok fogyni!

Többet fogok mozogni!

Elhagyom a dohányzást!

Egészségesebben fogok táplálkozni!

A szívbetegségek között jelentőségét tekintve a legnagyobb veszélyt a szívroham, a szívinfarktus jelenti, mely a szívet tápláló koszorúerek hirtelen elzáródásának következtében jön létre. A katasztrófa azonban évekig, évtizedekig készülődik, mialatt az érintett "gyüjtögeti" a rizikófaktorokat (dohányzás, elhízás, cukorbetegség, magasvérnyomás, emelkedett koleszterinszint). Az egészségtudatos életmód, a rizikófaktorok visszaszorítása minden ember egyéni érdeke és felelőssége! Az infarktust jelenleg már nagyon korszerűen tudjuk kezelni, mégis egy potenciálisan életveszélyes állapotnak tartjuk.

Magyarországon a kórházban infarktussal ellátott koszorúértágításon átesett betegek halálozása az első 30 napban 8,7%. Ez jó, nyugat-európai színvonalú eredménynek számít, és a sürgős infarktusellátás hatékonyságát jelzi - ám még így is a 100-ból majdnem 9 ember meghal, akinek még - életkora okán - élnie kellett volna.

Egyéves túlélési adatok - kétségbeejtő állapot

Ezzel szemben az infarktuson átesett betegek 1 éves halálozása meghaladja a 18%-ot, vagyis közel minden ötödik infarktuson átesett beteg meghal az első év végére! Ez az adat az utógondozás jóval kisebb eredményességét tükrözi, a betegek töredéke jut el rehabilitációra, nagy részük nem hajlandó szedni a koleszterinszint-csökkentőt és nem képes életmódot váltani. Ennek javításához az orvos-beteg együttműködés javítása szükséges, amit csak a kardiológusok mozgósításával tudunk elérni.

Szeretnénk hogy az infarktus utáni „utógondozás" ugyanolyan hatékonyságú legyen, mint az értágítás!

Szeretnénk a beteg együttműködését megnyerni az elkövetkezendő 365 napra!

Szekszárdon (Tolna Megyei Balassa János Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosaként is írom) igyekszünk tenni a szívbetegségek megelőzéséért, illetve a már szívbetegségen átesett emberek gondozásáért, melynek nálunk évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak.

Viselj egy szívecskét a Szív Világnapján! A Kardiológiai Világszövetség (World Heart Federation) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre, szeptember utolsó vasárnapján rendezik meg a Szív Világnapját. A Tolna Megyei Balassa János Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI Szekszárd) a világnaphoz csatlakozva célul tűzte ki, hogy a megyeszékhely lakosainak felhívja a figyelmét a szív- és érrendszeri betegségek veszélyeire, a megelőzés és az egészséges életmód fontosságára.

Az alkalomra a kórház Pszichiátriai Osztálya Rehabilitációs Részlegének betegei piros textilszívecskéket készítettek, amelyeket a kórházi dolgozók a szív világnapját megelőző utolsó munkanapon - 2018. szeptember 28-án - és a világnapi hétvégén ruhájukon viselnek majd.

Az EFI Szekszárd által kezdeményezett akcióhoz, az iroda felhívására a megyeszékhely három iskolája is jelezte csatlakozási szándékát, így szeptember 28-án a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvodában, a Garay János Általános Iskolában és a Dienes Valéria Általános Iskolában is szívecskét viselve rendeznek kapcsolódó programokat a diákok és pedagógusok. Ezzel a Szekszárdon meghirdetett világnapi akcióban legalább 3200 fő vesz részt.

A Gyakorlóiskola aulájában ezen a napon 9:30-kor a tanulók, tanárok és az EFI munkatársai közös flashmob-ot is rendeznek.

A figyelemfelkeltő demonstrációhoz bárki csatlakozhat azzal, hogy szeptember 28-29-30-án ruháján visel egy saját készítésű, világnapi szívecskét.

A helyi aktivitásokról készített fotókat és szelfiket a az EFI Szekszárd efiszekszard@gmail.com e-mail címre várják és az akcióról szóló internetes beszámolójukban közzéteszik.

Az utóbbi egy évben jelentős előrelépés történt ezen a téren. A Balassa János Kórházban megkezdte működését az I.Belgyógyászati Osztály új részlege, a Kardiológiai Rehabilitációs Részleg. Ezzel az eddig is működő, ambuláns (járóbeteg) rehabilitáció kiegészült egy fekvőbeteg rehabilitációval, ahol az infarktuson átesett vagy szívműtét után lábadozó betegeknek helyben meg tudjuk adni azt a kezelést, mely a talpra álláshoz, a megszokott otthoni környezetbe való visszakerüléshez elengedhetetlen. Infarktus után az egyéves halálozás visszaszorításában a legnagyobb jelentősége a rehabilitációnak van, fontos volna, hogy minden betegünk éljen ezzel a lehetőséggel!

Kórházunkban egy sikeres pályázatnak köszönhetően megkezdte működését az Egészségfejlesztési Iroda, az EFI, mely az egészséges életmód népszerűsítésében, lakossági szűrések megszervezésében központi szerepet tölt be. Az EFI munkatársai szorosan együttműködnek az érintett szakmai szerve-zetekkel és az egyes betegségeket ellátó szakemberekkel. Ennek szép példája volt idén nyár elején a CORA Egészségvédő Alapítvánnyal és a Kardiológiai Osztállyal közösen megrendezett Dohányzásmentes Világnap is, melyben számos intézmény és iskola is részt vett. Most ez az együttműködés folytatódik az EFI Szekszárd „Viselj egy szívecskét a Szív Világnapján!" akciójával.

Gondoljanak a 100.000 szívdobbanásra, vigyázzanak a saját és mások szívére!