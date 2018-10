A tavalyihoz hasonlóan idén is rengetegen mentek ingyenes szűrést és tanácsadást kérni a Magyar Kardiológusok Társaságának Szívünk Napja rendezvényére.Több ezren tanulhattak meg „bánni" a szívükkel, hogy az ismeretek segítségével tragédiákat előzhessenek meg. Évente ugyanis több tízezren halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben, miközben a halálesetek jelentős része elkerülhető lenne kellő odafigyeléssel és természetesen egészségtudatosabb élettel.

Újabb rekordot döntött a Magyar Kardiológusok Társaságának idei Szívünk Napja rendezvénye, közel ötezer regisztrált látogató érkezett, csaknem négyezer szűrés (vércukor, koleszterin, RR, Score meghatározás, Wiwe EKG) történt. 19 szakmai előadást hallhattak: professzorok, főorvosok, vezető szakmai előadók, betegszervezetek képviselői, az Országos Mentőszolgálat és olimpikonok adtak tájékoztatást, fontos szakmai ismereteket.Emellett 200 kerékpáros mozdult meg a „Tekerj a szívedért!" programban.

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját, melyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptember utolsó vasárnapján, a Szívünk Napján hívja fel a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. A Társaság célja a több ezer főt megmozgató, ingyenes rendezvény megszervezésével éppen az volt, hogy olyan információkat juttasson el a teljes lakossághoz, amelyek segítségével nemcsak felismerhetik a tüneteket, de kérdezni is tudnak, ha szakemberhez kerülnek. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen. A szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal, több mozgással, a dohányzás elhagyásával, egészségesebb táplálkozással,valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal.