Ma már több százezer mobil alkalmazás őrködik az egészségünk felett, nehéz viszont szelektálni közöttük, melyik ad hiteles információt testünk működéséről. Sőt olyanokkal is találkozhatunk, amelyek kifejezetten károsak lehetnek akkor, ha nincs megfelelő egészségügyi tudásunk, vagy nem áll a rendelkezésünkre egy orvos, akitől kérdezhetünk. A Magyar Kardiológusok Társasága arra hívja fel a figyelmet, hogy .

Úgy tűnik, felgyorsult világunkban nemcsak a kommunikációt, de testünk jelzéseinek ellenőrzését is mind inkább átveszik az okostelefonok. Vannak olyanok, amelyek kiegészítők segítségével mérik a vérnyomást, vagy a vércukorszintet, számolják, hogy napi hány lépést teszünk meg, vagy, hogy mennyi vizet iszunk. Van olyan, amelyik figyeli, hogy éjjel mennyit töltünk a mélyalvás fázisában, és olyan is, amelyik figyelmeztet a rendszeres testmozgásra, sőt akár jelzi azt is, ha a szívünkkel valami baj van.

Az egyik legújabb magyar fejlesztésű applikáció, a WIWE a stroke és a hirtelen szívhalál kockázatát méri és jelzi előre, így életeket menthet. Az eszközt egy okostelefonhoz, PC-hez vagy tablethez kell csatlakoztatni, ezután lehet használatba venni. Az eszköz egyik fő funkciója az EKG mérés, a kiértékelés pedig felhívja a figyelmet az EKG görbe paramétereiben előforduló, a normálistól való esetleges eltérésekre. A készülék a véroxigén szintjére is következtet, az enyhe kimerültségtől kezdve több súlyos betegség hátterében is állhat megváltozott oxigénszint. Ez utóbbi nyilván egy hitelesített információkat adó eszköz, viszont az okostelefon alapú rendszerek diagnosztikai, illetve prognosztizáló lehetőségei nagyon sok kérdést és problémát is hordozhatnak magukban.

A Magyar Kardiológusok Társasága éppen ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy kezeljük okosan és felkészülten ezeket a letöltéseket és eszközöket, ezzel nemcsak a pánikot kerüljük el, de sok felesleges munkától kíméljük meg az egészségügyi rendszert is.