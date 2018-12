A cukorbetegség már népbetegség, amely 29 millió amerikait érint. Ám a vércukorszintre úgy is oda lehet, oda kell figyelni, hogy megválogatjuk, mit eszünk. Íme néhány tanács.

- Az az egyik legjobb módja annak, hogy egészségesek maradjunk, hogy jobban megválogatjuk a táplálékunkat – mondja Dr. Mitchell L. Gaynor, a The Gene Therapy Plan (A génterápia terv) című könyv szerzője.

Ezek a fogások alacsonyabban tartják a vércukorszintjét, így minden falattal a szervezete számára hasznos táplálékot vesz magához.

Reggeli

Ehelyett: szalonnás rántotta, sajt, zsömle

Ezt: tükörtojás-fehérje, hagyma, paradicsom, spenót, fekete bab, teljes kiőrlésű tortilla

A hagyományos reggeli szendvics tele van telített zsírsavakkal és a finomított szénhidráttal. Ám ha becsomagolunk egy 15 centiméter átmérőjű teljes kiőrlésű tortillába egy tükörtojásként megütött fehérjét, akkor csökkentjük a kalóriabevitelt és a koleszterinszintet, és növeljük a rostbevitelt, ami egyensúlyba hozza a vércukorszintet.

- Dobjuk fel mindezt pár színes ennivalóval – mondja Dr. Tami Ross, a What Do I Eat Now? (Mit egyek ma?) című könyv szerzője: a hagyma, a paradicsom, a spenót és a fekete bab mind olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek alapvetőek a cukoranyagcsere számára.

Ebéd

Ehelyett: görög saláta, Ezersziget öntet

Ezt: kelkáposzta, retek, cikória, egy kanálnyi tonhalkonzerv, olívaolaj, ecet

- A hagyományos görög saláta rendben van - mondja Dr. Gaynor, aki a New York-i Weill-Cornell Medical College docense - ám még egészségesebb salátát is készítünk, ha a vércukorszintünk miatt aggódunk.

Azt ajánlja a betegeinek, hogy egyenek kelkáposztát, retket és cikóriát.

- Elképesztő, hogy mi mindent tehetnek ezek a táplálékok annak érdekében, hogy megelőzzük a vércukorkiugrásokat. Ezek elfogyasztás után órákig nem leszünk éhesek. Egy kanálnyi tonhal elegendő fehérjét és a szív számára egészséges zsírt biztosít, míg az olívaolaj az inzulinblokkoló gyulladások ellen hat.

Vacsora

Ehelyett: rántott halfilé, kukoricasaláta, sült krumpli

Ezt: egészben sütött pisztráng, kelkáposzta, quinoa

A pisztráng gazdag ómega-3 zsírsavakban, ami a szívbetegségek ellen véd. Egyszerűen hagyjuk ki azt a fölösleges szénhidrátot, ami a rántott halfilé panírjából származik - mondja Dr. Amy Stephens cukorbetegségre specializálódott táplálkozási szakértő. Párosítsunk a sülhal mellé kelkáposztát, ami gazdag alfa zsírsavban, ez csökkenti a vércukorszintet és növeli az inzulinérzékenységet. Köretnek fogyasszunk nagy tápértékű quinoát kuszkusz helyett.



- Az emberek ezeket gyakran összekeverik, mert számunkra ezek ugyanazok, de a kuszkusz alapvetően tészta – mondja Dr. Stephens.

Nasi

Ehelyett: müzliszelet

Ezt: zúzott kakaóbab, mandula

Elkerülhetjük az összes fölösleges kalóriát, ami egy rágcsálni való müzliszeletben van, ha zúzott kakaóbabot és mandulát nassolunk. Mindegyik tele van magnéziummal, és egy nagy Harvard egyetemi kutatás szerint a magas ásványi anyag tartalmuk 34%-kal csökkenti a nők körében a diabetes előfordulását.

- Bónuszként a kakaóban lévő tryptophan növeli a szerotonin szintet az agyban, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat és kielégítjük a csokoládéigényünket is – mondja Dr. Gaynor.