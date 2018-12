Egy friss kutatásban bebizonyították, hogy az elektronikus nikotintovábbító rendszerek nem járulnak hozzá a leszokni kívánó dohányosok erőfeszítéseihez.

Az elektromos cigaretták és a többi, hozzá hasonló eszköz, amelyeket régóta úgy hirdetnek, mint a dohányzás helyettesítői vagy mint híd a dohányzásról való leszokás felé, nem segítenek a cigarettázóknak a leszokásban - állítják egy friss kutatásban.

A PLOS One folyóiratban publikált tanulmány szerint a kutatásban részt vevő dohányosok, akik a cigarettázás mellett elektromos cigit is használnak, 90 százalékban még egy évvel a kutatás megkezdése után is dohányoznak. A részletes adatokból kiderült, hogy akik dohányoznak és e-cigarettát is használnak, azoknak az 54 százaléka a kutatás megkezdése óta eltelt egy évben még mindig használja az e-cigarettát is, és a 37 százalékuk pedig már abba is hagyta az e-cigi használatát, és továbbra is cigarettázik.

A Georgia Állami Egyetem kutatói 1 284 felnőtt, dohányzó amerikai állampolgárt vizsgáltak 2015 és 2016 között, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy az elektronikus nikotintovábbító eszközök hozzájárultak volna a dohányzásról való leszokáshoz – áll az egyetem sajtóközleményében. A vizsgálat szerint a kutatásban részt vevő dohányosok 16 százaléka szokott le a dohányzásról a kutatás egy éves időtartamának a végére.

Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az elektromos nikotintovábbító eszközök nagyobb arányban segítenék a felnőtt dohányosok leszokását azokhoz képest, akik nem használnak ilyen eszközöket – állították a kutatók a tanulmányban. „Nincs semmiféle értelmezhető eltérés, az elektronikus cigaretta és az ahhoz hasonló eszközök a dohányzásról leszokni kívánó felnőtt dohányosok körében nem tűnnek használható megoldásnak a leszokás elősegítésére, semmilyen mértékben nem emelik a leszokni kívánók arányát."

A kutatásban részt vevő e-cigarettát és egyéb elektromos porlasztó eszközt használók többsége úgy nyilatkozott, hogy azért használja ezeket az eszközöket, hogy segítsen nekik a cigarettázásról való leszokásban, és a kutatók azt is megállapították, hogy az ilyen eszközöket használó dohányosok nagyobb hajlandóságot mutatnak a cigarettázás abbahagyására. Azonban az ilyen eszközöket használó személyek dohányzásról való leszokására tett erőfeszítései nem volt olyan hatásosak, mint azoké, akik nem használtak ilyesmit.

Scott Weaver, a tanulmány vezető szerzője és a Georgia Állami Egyetem Közegészségügyi Karának adjunktusa, az epidemiológia és a biostatisztika szakterületeinek kutatója a sajtóközleményben elmondta, hogy bár sok dohányos használja ezeket az eszközöket, de ezek nem adnak elegendő nikotint ahhoz, hogy kielégítsék a nikotinéhséget.

„Számos dohányos használja ezeket a leszokási kísérletei során, de az elektromos cigaretták és a hozzá hasonló eszközök nem adnak kielégítő mennyiségű nikotint, valamint az általános felhasználói élmény nem helyettesíti a dohányzásét" – mondta Weaver. Ellenőrzött szabályozás keretein belül a dohányosok számára hozzáférhető elektronikus nikotintovábbító eszközöknek javítani kell a vonzerejét és az általa nyújtott élményt, ezzel együtt pedig csökkenteni kell az elégethető dohánytermékek nikotintartalmát olyan szintre, amely már nem okoz függőséget, ez tűnik szükségesnek ahhoz, hogy az elektronikus nikotintovábbító eszközök érdemben tudják csökkenteni a dohányzás megdöbbentően nagy közegészségügyi terheit.

A kutatók a tanulmányukban kijelentették, hogy az eredményeik azt jelzik, hogy „ezek az eszközök valójában késleltették vagy akadályozták a felnőtt dohányosok leszokását", és további kutatásokat javasolnak a használati szokások részletes feltérképezésére.