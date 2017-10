Néhány perc alatt végigviccelte karrierje összes filmjét Julia Roberts

Nagyon vicces volt Julia Roberts James Corden Late Show-jában – tíz perc alatt villámszínészkedte végig szinte az összes filmjét – a Mystic pizzától az Erin Brokowich-on, a Hook-on és a Micsoda nőn át egészen az Oceans 11-ig.

James Corden rendszeresen mutat be így egy-egy színészi karriert – meghívja a színészt, akivel közösen aztán végigveszik a sztár összes filmjét egy-egy mondatban. Mindeközben a háttérben a film jellegzetes képeit vetítik.

Julia Roberts elképesztően viccesen oldotta meg a feladatot, néhány helyen ő maga is alig bírta nevetés nélkül. A performansz végén Julia Roberts élőben énekelte a „I say a little prayer" című dalt, amely az Álljon meg a nászmenet című film betétdala. Óriási sikere volt, a stúdióban állva tapsolták a színésznőt.

Korábban többen szerepeltek James Corden műsorában, például Tom Hanks – aki szintén nagyon viccesen mutatta be a filmjeit – villámszínészként.