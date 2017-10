Mozis toplista: mindent vitt a Hóember

Akárcsak az Egyesült Államokban, úgy itthon sem tudott az első helyen zárni a Szárnyas fejvadász 2049. Magyarországon a Hóember előzte meg Ryan Goslingékat. Hazai mozis toplista.

A csütörtökttől vasárnapig mért múlt heti mozis bevételi adatok alapján a részben Magyarországon forgatott Szárnyas fejvadász 2049. nézettsége az előző héthez képest gyakorlatilag felére csökkent. A film azért így is 40 millió forintot gyűjtött 25 ezer nézővel, és a második helyen végzett.

Az első helyre egy premierdarab, a Hóember került. Az angol thrillerben aki minden helyszínen hóembert hagy. A filmet a több mint 31 ezer néző, és a kasszákban hagyott 44,46 millió forint reptette az első helyre.

A harmadik helyre nagyjából 13 ezer nézővel és 19 milliós bevétellel az őrült vígjáték, a Kingsman: Az aranykör futott be, míg a negyedik az ugyancsak részben Magyarországon forgatott HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják 14, 6 milliós bevétellel és 10 ezer nézővel.

A My Little Pony a film 11 259 nézővel ugyan több embert vonzott a mozikba, mint a HHhH, ám a bevétel magasabb volt a Reinhard Heydrich (az SS vezetője, az Endlösung, azaz a végső megoldás kitervelője) elleni merényletről szóló filmnél. Ezért ötödik a My Little Pony.

Az AZ csúszik lejjebb a tízes toplistán, most már csak a hatodik :9,6 millió, 6738 nézővel.

Hetedik az Egyenesen át 7,75 millió forint, 5499 néző. Tom Cruise a Barry Seal: A beszállítóval a nyolcadik helyen zárt, 7,4 millió Ft, 5205 néző. A kilencedik A Lego Ninjago-film: 7,4 millió, 5522 néző. A lista tizedik helyére pedig Reese Witherspoon vígjátéka, az Újra otthon került: 6,8 milliós bevétel, 4825 néző.