Hazatért a pedofíliával vádolt Roman Polanski

Polanski először járt Lengyelországban azóta, hogy tavaly decemberben az ország legfelsőbb bírósága elutasította, hogy kiadja őt az Egyesült Államoknak, ahol évtizedek óta körözik egy kiskorú megerőszakolása miatt.

A 84 éves filmrendező Krakkóban járt, az egykori gettóban, ahová még gyerekként került a náci megszállás idején. Abban a faluba, Wysokában is eljutott, ahová a krakkói gettóból szökött el. A látogatásra gyermekkori barátja, Ryszard Horowitz New York-i fotós is elkísérte.

Az Oscar-díjas rendező távollétében hozott döntést a lengyel bíróság azzal indokolta, hogy Polanski már letöltötte, sőt túllépte azt a 90 napos büntetést, mely az amerikai bírósággal annak idején kötött vádalku része volt és amelynek alapján bűnösnek vallotta magát.