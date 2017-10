Így születnek a legendás filmek tökéletes pillanatai

Kultikus filmek legjobb pillanataira irányítja a figyelmet a Paramount Channel legújabb imázskampánya. A Viacom csatornája igazi filmrajongókhoz szól: azt mutatják meg, hogy egy-egy jól ismert jelenet mögött leginkább a részletek tökéletes összhangja rejlik.

A Paramount Channel általában a mozifilmek élményvilágát állítja imázskampányai középpontjába, és ez most sincs másképp.

Az óriásplakátokon, online felületeken, a közösségi médiában és televízióban is látható mostani, őszi imázskampány a nagy filmek emlékezetes jeleneteit mutatja be, és rámutat arra is, hogy ezek a pillanatok nem véletlenül váltak felejthetetlenné, hanem

tudatos alkotói döntések sorozata formálta őket ilyenné.

Ha ugyanis egyes részleteiket kicseréljük, akkor a szóban forgó jelenetek teljesen elvesztik a jelentőségüket.

Forrest Gump buszmegállós ücsörgése egy doboz bonbonnal az ölében, egy bicikli kosarában megbújó, a Hold előtt átsuhanó E.T. sziluettje, vagy a megmozduló vizespohár fenyegető látványa a Jurassic Parkból.

Az említett filmek ismert jelenetei

a filmtörténelem meghatározó snittjeivé váltak,

és a rendezőik nem véletlenül alktották meg a legjobb összhatást bennük. Ezt a gondolatot mutatja be a csatorna nemrégiben indult imázskampánya, a minden felületen együtt megjelenő, három képkocka-változattal.

A Filmek, amiket pont így szeretünk szlogenű kampány koncepcióját a Viacom kreatív csapata dolgozta ki, a 70 másodperces promóciós kisfilm házon belül készült, a hozzáforgatott anyagok gyártását a Proud Production végezte, az off-air megvalósításért a Café Communications felelt, a kreatív fotókat Nánási Pál készítette.

Martsa András, a Paramount Channel senior promo producere azt mondta, „egy olyan kampányt szerettünk volna, amely nemcsak felvillantja a legikonikusabb pillanatokat a Paramount Channel legikonikusabb filmjeiből, hanem

el is játszik ezekkel a klasszikus pillanatokkal,

lebontja a negyedik falat, és betekintést enged magába az alkotói folyamatba.”

„Mindenki azonnal felismeri E.T. sziluettjét a Hold előtt, mindenki tudja, milyen színű ruhában harcol Uma Thurman a Kill Bill-ben, mindenki látja maga előtt, ahogy Forrest Gump lassítva fut az úton, és Jenny utána kiabál. Ezek olyan erős képek és tökéletes pillanatok, amelyeket ma már nem is tudunk másképp elképzelni. De a tökéletességig nagyon hosszú út vezet, és a kampányban ennek az útnak az állomásait próbáltuk elképzelni és megmutatni, játékos formában, tisztelegve a filmek alkotói előtt, akik felejthetetlen pillanatokkal ajándékoztak meg minket.”

A látványos imázskampány plakátjaival országszerte bárki találkozhat, a promóvideó pedig a tévében, az online, illetve a közösségi médiában, valamint a mozikban is fut.