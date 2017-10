Egyre több új dolog derül ki az új Star Wars-ról

Karácsony előtt mutatják be Magyarországon a Star Wars legújabb epizódját, az Utolsó Jedik-et. Az egyre több dolgot bemutató előzetesekből többek között az is kiderül, hogy – igaz ezt már korábban is sejteni lehetett -, a történet középpontjában ismét az állhat, hogy a főszereplőt az erő sötét oldala – ahogy az a korábbi részekben is történt – megpróbálja magával ragadni a legerősebb jedit. Ez történt korábban, Anakin Skywalkerrel – aki engedett is a hívó szónak, és Darth Vader lett belőle – és Luke Skywalkerrel, aki viszont ellenállt, és a történet szerint egyensúlyt hozott az erőben.