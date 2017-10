Az 53 éves gyönyörű színésznő az instagram oldalára tett fel magáról egy képet, amelyen nemhogy éveket, akár évtizedeket is letagadhat korából. A szépségét többek között a Maléna című filmben is megcsodálhattuk, amelyben, amikor csak végigmegy az utcán, férfiak vágyakozó tekintete és feleségek irigy pletykái kísérik minden lépését. A film világhírű operatőre, Koltai Lajos tavaly a filmről, és Monica Bellucciról is beszélt, amikor interjút adott az Origónak.