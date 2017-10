Újabb sztár hagyta ott a szcientológusokat

Elvis Presley volt felesége, Priscilla Presley negyven év után döntött úgy, hogy kilép a szcientológusoktól – írja a Daily Mail. A színésznőt a hírek szerint John Travolta beszélte rá annak idején arra, hogy belépjen. A színésznő lánya már korábban, 2014-ben kilépett.

Annak ellenére, hogy az utóbbi időben több híresség is elhagyta a Lafayette Ronald Hubbard író által kitalált és létrehozott vallást, még ma is olyan több ismert ember is tagja, mint Tom Cruise, Katie Holmes, vagy Nicole Kidman.

Ahogy azt az Origó az elsők között megírta, a Szcientológia Egyház budapesti épületét néhány napja lezárta a rendőrség. Több mint tíz rendőrautó állt a ház körül, a parkolókban pedig civil ruhás nyomozók autói. Senki nem ment be, vagy jött ki az épületből, csak a nyomozók.