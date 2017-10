A három balek testvért úgy átverik, mint még soha

Így néznek ki a Valami Amerika szereplői harmadik részben. Herendi Gábor és a stáb június óta forgatják a harmadik részt, itt az első teaser trailer.

A stáb szinte ugyanaz, mint a két korábbi résznél, a filmet jövő év elején mutatják be.

Az első két rész szereplői jórészt visszatérnek, de újak is csatlakoznak a csapathoz. Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, valamint Csuja Imre, Faragó András, Thuróczy Szabolcs, Tompos Kátya mellett a harmadik részben Pokorny Lia, Stohl András, László Zsolt, Nagy Ervin, Kovács Lehel, Döglégy és Scherer Péter is jelentős szerepeket kaptak.

A produkció sajtóközleménye szerint a Valami Amerika 3 történetében Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően.

Akörülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?

A forgatókönyvet Herendi Divinyi Rékával közösen írta, az operatőr Márton Balázs. A Valami Amerika 3 a Magyar Nemzeti Filmalap közel 498 millió forintos támogatásával készül, 2018. február 15-én kerül a magyar mozikba.