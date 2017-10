A szexragadozó modellekkel készített realityt, hogy válogathasson közöttük

Harvey Weinstein a Leendő divatdiktátorok című műsort használta, hogy modellekkel találkozhasson.

A Los Angeles Times nyomozta ki, hogy Harvey Weinsteinnek, a számtalan szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolt hollywoodi producernek kiterjedt kapcsolatai voltak a divatvilágban is,ezáltal tudta „biztosítani magának" a modelleket. Ehhez pedig többek között a Leendő divatdiktátorok című félreality műsort is felhasználta, melyet saját producercége gyártott.

Az Emmy díjra is jelölt Leendő divatdiktátorok című sorozat házigazdája egyébként Heidi Klum volt, a műsorban szereplő tehetséges dizájnerek életük nagy lehetőségével találkoztak: a nemzetközi divatvilág nagyágyúi előtt, New Yorkban felvonultathatják teljes kollekciójukat, amely az Elle magazinba is bekerült.

Az ügyben érintett Georgina Chapman, Weinstein feleségének divatmárkája, a Marchesa is.

A Times tucatnyi emberrel beszélt a divatvilágból, akik valahogyan kapcsolatban álltak a műsorral is, és mindannyian megerősítették, hogy Weinstein a saját cége gyártásában készült műsort is arra használta, hogy ürügyet teremtsen modellekkel való találkozásra és azok elcsábítására.

Több modell is nyilvánosság elé állt, hogy Weinstein akaratukon kívül akart velük szexuális kapcsolatot létesíteni,Juliana De Paula például így emlékszik a történtekre: fogdosta, rá akarta venni, hogy más modellekkel csókolózzon, majd a New York-i lakásába vitte. Amikor a lány megpróbált elmenekülni, az ekkor már meztelen Weinstein üldözte őt, mire ő egy törött üveggel próbálta védeni magát.