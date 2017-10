Ötmilliót követel az orális szexre kényszerített színésznő

Ötmillió dolláros (1,3 milliárd forintos) polgári kártérítési pert indított a The Weinstein Co. produkciós vállalat ellen a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein egyik áldozata. Az egyre gyűrűző botrány lassan maga alá temeti a céget is, amelynek egyes elemzők szerint heteken belül csődöt kell jelentenie.

Dominique Huett színésznő kedden nyújtott be keresetet egy Los Angeles-i bíróságon a The Weinstein Co. ellen, amelyben bűnrészességgel vádolta meg a vállalatot, mert szerinte tisztában volt azzal, hogy Harvey Weinstein hogyan bánik a nőkkel.

A deadline.com beszámolója szeint a színésznő felidézte, hogy Harvey Weinstein 2010-ben a BeverlyHills-i Peninsula Hotelben orális szexuális erőszakot követett el rajta. Huett a polgári peres keresetben azt állítja, hogy Weinstein egy megbeszélésre hívta a szobájába, ahol fürdőköpenyben fogadta és szexuális ajánlatot tett neki karrierje támogatását ígérve cserébe. A színésznő állítása szerint többször tiltakozott, de aztán a kényszer hatására engedett a producernek.

Huett ötmillió dollárra perli a produkciós céget. A színésznő ügyvédje szerint a perrel megbízója változást szeretne elérni Hollywoodban.

Huette a szexuális erőszak ügyében nem vette fel a kapcsolatot a Los Angeles-i rendőrséggel, egyelőre a Weinstein elleni zaklatási vádak után nyomozó rendőrség sem lépett kapcsolatba a színésznővel - fűzte hozzá az ügyvéd.

A TMZ.com celebportál szerdán közölt értesülései szerint a The Weinstein Co. vállalattal egyre több partner mondja fel az együttműködést, a cég szabadesése egyes elemzők véleménye alapján heteken belül csődhöz vezethet. Ezt a lehetőséget a Weinstein cég szóvivője határozottan cáfolta.

Legutóbb a Lexust gyártó japán Toyota vállalat jelentette be, hogy a botrány miatt megszakítja partneri szerződését a Weinstein céggel.

Az autógyár volt a Weinsteinék által készített Projekt Runaway valóságshow egyik szponzora is. A műsor 16. szezonja még a szponzor közreműködésével készült, de a vállalat közleményében hangsúlyozta, többé nem jelenik meg Lexus a sorozatban és a japán cég az egyéb televíziós és filmes projektekben való együttműködésnek is véget vet Weinsteinékkel - ismertette a The Hollywood Reporter szerdán.