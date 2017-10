Hét szexbotrány Hollywoodból

Az egész világsajtót megrázó Weinstein- ügy rávilágított a nők veszélyeztetett helyzetére a showbizniszben, és a hatalommal bíró producerek, rendezők és filmszínészek visszaélési ügyeire. Bár korábban is lehetett sejteni, hogy a sztárvilágban nem mindenki makulátlan, mégis nehéz volt erről beszélni, amikor kezdő színésznők, fiatal lányok állnak szembe a befutott sztárokkal, a nagyhatalmú stúdiókkal. A botrányos esetek sora Hollywood kezdetéig visszanyúlik, ezekből mi 7 olyan ügyet mutatunk be, amikor mégis sikerült felkavarni az állóvizet.

Roscoe "Fatty" Arbuckle

Fatty Arbuckle a burleszk világában neves komikusnak számított, az általa szállított humor alapja hatalmas testsúlya volt, ami 110-130 kilogramm között lehetett. Ez annyira kedvelt komikussá tette, hogy akkoriban óriási összegű, 1 millió dolláros szerződést írt alá a Paramount stúdióval 1921-ben. Ebben az évben szeptemberben barátai a St. Francis Hotelben partit rendeztek a tiszteletére. Ekkor találkozott a 26 éves színésznővel, Virginia Rappe-el, akivel a hálószobában kötöttek ki. Az elmondások szerint pár perccel később a vendégek hallották Virginia sikolyát, és ezért megpróbálták betörni a szoba ajtaját, amit végül Arbruckle nyitott ki. A bulizók Virginiára szakadt ruhában, véresen találtak rá.

A lányt eleinte nem vitték el a szállodából, mivel azt gondolták, az elfogyasztott alkohol miatt került ilyen állapotba. Három nap után aztán a Wakefield Sanitoriumba, egy abortuszokról híres szülészeti klinikába került, ahol belehalt a sérüléseibe. A halálát az orvosok szerint megrepedt húgyhólyagja okozta.

A közvélemény Arbruckle ellen fordult, azzal vádolták hogy hatalmas testsúlyával „összetörte” Rappe-t, amikor megerőszakolta. Ugyanakkor semmi nem támasztotta alá a másik véleményt, hogy a lánynak az eset előtt illegális abortusza volt, és ez okozhatta a sérüléseit.

Arbuckle filmjeit mindenhonnan levették műsoraikról a mozik, a komikust emberöléssel vádolták. Első tárgyalásán, 1921 novemberében Arbruckle tagadta az erőszakot, és így az emberölést is. Az esküdtszék aztán nem talált elég bizonyítékot a férfi ellen, ezért felmentette. Második alkalommal nem fogadták el Arbruckle vallomását, és elítélték. 1922 márciusában újabb tárgyalásra került sor, ahol ismét felmentő ítélet született.

Fatty Arbruckle ugyanakkor soha többé nem lett akkora sztár, amilyen előtte volt, minden ajtó bezárult előtte. William B. Goodrich néven próbálkozott rendezéssel, 1933-ban sikerült is pár rövid vígjátékra leszerződnie a Warner Brothersszal. Azonban még ebben az évben szívrohamban meghalt álmában.

Patricia Douglas

Patricia Douglas nem volt különösebben híres, táncosnőként szeretett volna érvényesülni a Metro-Goldwyn-Mayernél. Az esete azért érdekes, mert a legnagyobb eltussolt ügyként tartják számon, amikor is egy stúdió bevetette minden hatalmát, hogy megvédje hírnevét.

Patricia Douglas 1937-ben, húszévesen jelentkezett egy szereplőválogatásra, ahonnan a neves filmmogul, az MGM stúdióvezetője, Louis B. Mayer partijára vitték.

Ott David Ross, az MGM chicagói irodájának az egyik munkatársa táncolni szeretett volna vele, de túl erőszakos volt. Patricia a mosdóba menekült, de mikor kijött, a férfi egy társával lefogta a lányt és erőszakkal pezsgőt töltött a szájába. Aztán Ross berángatta egy parkoló autóba, ahol megerőszakolta. Douglas még aznap bement a közeli kórházba, de az ottani orvos nem talált erőszakra utaló nyomot. A szakvélemény objektivitása azonban megkérdőjelezhető, hiszen az intézmény jelentős támogatást kapott a stúdiótól.

Douglas panaszt nyújtott be Ross ellen a Los Angeles-i kerületi ügyészhez, aki viszont szoros kapcsolatban állt Louis B. Mayer MGM stúdióvezetővel. A médiában az ügy a stúdió megnevezése nélkül jelent meg, míg Douglasnek nem csak a nevét, de még a címét is leközölték. Az ismeretlen stúdió a közleményében azt írta, hogy meglepve olvasták a lány állítólagos vádját, illetve, hogy nehéz érdemi észrevételt tenniük ebben a helyzetben, ami olyan lehetetlen, és amiről semmit sem tudnak.

A lányt alkoholistának állították be és tanukat sem lehetett találni, amit sokak szerint Eddie Mannix a stúdió „megoldóembere” intézett. Az MGM ügyvédei több mint egy évig halogatták a tárgyalást, mire az ügy egyszerűen elévült.

A történetről Girl 27 címmel készült egy dokumentumfilm is 2007-ben.

Errol Flynn

Errol Flynn a klasszikus Hollywood egyik legsikeresebb sztárja, a nők bálványa, a mozik legnagyobb hőse volt. Bomlottak érte a nők, és hírhedt nőfaló hírében is állt. 1943-ban mégis két kiskorú lány - Peggy Satterlee és Betty Hansen - liliomtiprással vádolta meg a színészt. A lányok akkor 17 évesek voltak, de Peggy azt állította, az eset korábban történt, amikor ő még a 16-ot sem töltötte be. Az ügy elment egészen a tárgyalásig. Meglepő módon, bár a közvélemény előszeretettel foglalkozott a sztorival, Flynn szinte semmit sem vesztett népszerűségéből. A lányokat erkölcstelennek állították be, akik szándékosan nős férfiakra vadásznak, és akiknek korábban már abortuszuk is volt. Flynn azzal védekezett, nem tudta, hogy a lányok hány évesek és minden az ő beleegyezésükkel történt. Az esküdtszék, mely főleg nőkből állt, felmentette Flynnt.

Peggy Satterlee az ítélet után azt nyilatkozta. „Tudtam, hogy ezek a nők elengedik. Csak ültek és imádattal bámulták őt”.

A sors pikantériája, hogy Flynn pont ekkor ismerkedett meg második feleségével, aki a bíróság épülete előtt árult cigarettát.

„Nagyon óvatos voltam, ugyanis előtte leellenőriztem a lány korát. 18 éves volt, tehát biztonságos terep” - mondta a színész megismerkedésükről.

Utolsó éveiben még volt egy botrányos kapcsolata Beverly Aadlanddal, akivel a Cuban Rebel Girls forgatásán jött össze. Amellett, hogy Flynn ekkor Patrice Wymore színésznő férje volt, sokkal nagyobb megrökönyödést keltett, hogy Aadland ekkor csupán 15 éves volt. Két évvel később Errol Flynn meghalt, amikor a lány még csak 17 volt, így kapcsolatukat nem tudták törvényesíteni.

Marlon Brando

Marlon Brando élete tele volt botrányokkal. Csak egyike ezeknek, amikor kiderült Bertoluccival közös filmjük, Az utolsó tangó Párizsban forgatókönyvében nem szereplő erotikus jelenetet a női főszereplő Maria Schneider tudta és beegyezése nélkül vették fel 1972-ben. Ebben a jelenetben Brando anális szexre kényszeríti a színésznőt. Bár Schneider állítása szerint az aktust csak imitálta, mégis megalázó helyzetbe hozta őt, és megerőszakolva érezte magát. Sokakat felháborított az eset. Bertoluccit és Brandót el is ítélte emiatt a közvélemény, igaz csak a forgatás után majd 40 évvel, jóval Brando halálát követően.

Nem lehet viszont erőszakról beszélni a brit írónő Jackie Collins esetében. Őt állítása szerint kamasz korában csábította el Brando, akit természetesen nem utasított el, még akkor sem, ha csupán 15 éves volt.

A Brandot ért vádak jobbára csak pletyka szintig jutottak el, komolyabb következményük sosem volt. A leginkább megbotránkoztató vallomás Tarita Teriipaia-é, Brando harmadik feleségéé, aki életrajzi könyvében azt állította, hogy a férfi molesztálta közös lányukat Ceyenne-t. A lányi később ezért mentális problémákkal, többek között depresszióval küzdött, és alig 25 évesen öngyilkos lett. Ceyenne maga is alátámasztotta a történetet egy interjúban 1993-ban, feljelentést azonban egyikük sem tett.

Roman Polanski

Talán a legismertebb esetek egyike Roman Polanskié, amiről még manapság is sokat lehet olvasni.

1977 februárjában az akkor már befutott kultrendező, Polanski az akkor 13 éves Samantha Gaileyt erőszakolta meg.

A lány édesanyja színésznő volt, Polanskit Samantha nővérének barátja mutatta be a családnak. A rendező felajánlotta, hogy készít pár fotót a kislányról, amit az édesanya és Samantha is nagyon jó lehetőségek tartott, ezért habozás nélkül belementek. Édesanyja nem jelent meg a fotózáson, így már első alkalommal is készültek félmeztelen fotók a lányról. Később Samantha elmondta, hogy bár feszengve érezte magát, nem gondolta, hogy valami helytelent akarna tőle Polanski. Pár nappal később a rendező újabb alkalmat javasolt, amire bár nem szeretett volna elmenni, mégis beleegyezett. A rendező előbb borral majd pezsgővel kínálta, és a jakuzziba invitálta Samanthát, ahol ő is levetkőzött. A lány hiába kérte, hogy hazamehessen Polanski nem akarta hazavinni, és egy tablettát is adott neki, amitől elkábult. Ezután Samantha állítása szerint a rendező megerőszakolta.

Polanski ugyan beismerte az esetet, de állítása szerint a lány saját akaratából történt minden.

A per 1978-ban kezdődött, az ítélet elől azonban rendező Franciaországba menekült. Ha visszatérne az Egyesült Államokban, azonnal letartóztatnák. Szabadon azóta is csak azokban az országokban mozoghat, amelyeknek nincs kiadatási egyezményük az USA-val.

Samatha Gailey (aki azóta Samantha Geimer) viszont azt nyilatkozta, régen megbocsátott már a rendezőnek, és szerinte le kéne zárni az ügyet. Ehelyett azonban Svájcban is vádat emelhetnek ellene, mivel időközben újabb áldozat jelentkezett. Renate Langer német színésznő azt állítja, hogy 15 éves korában őt is megerőszakolta a rendező.

Woody Allen

1993-ban Mia Farrow 12 év után elhagyta Woody Allent, mikor kiderült, hogy annak viszonya volt Farow örökbefogadott lányával Soon-Yi Previnnel. Bár nem szép eset, de Soon-Yi Previn nem volt vérszerinti lánya sem Mia Farrownak, sem Woody Allennek. Ráadásként ekkor már nagykorú volt, másrészt később házasságot kötöttek Allennel, és már 20 éve élnek együtt.

A szakítás után azonban Mia Farrow meggyőződéssel állította, hogy Woody Allen molesztálta lányukat, Dylant. A gyerek elmondása szerint, nem elég, hogy Woody többször okozott kellemetlen helyzetet például azzal, hogy elbújt vele kettesben, vagy az ujját a szájába rakta, egy alkalommal a házuk tetőtéri szobájában meg is erőszakolta. Woody Allen tagadta a vádakat. A szakértő azon a véleményen volt, hogy Dylan vagy az egészségtelen családi háttér hatására találta ki a történetet, vagy az anyja ültette a fejébe. Mia Farrow nem akarta kitenni az akkor hétéves kislányt a traumának, ezért nem hallgatták meg tanúként. Allen mellett tanúskodott viszont a család egyik dajkája is, aki szerint a kislány anyja nyomására mesélte el a történetet, így aztán bizonyítékok hiányában Allent felmentették.

Dylan 20 évvel később már felnőttként adott interjút az ügyről, melyben fenntartotta hogy mindenre pontosan emlékszik, és az eset úgy történt, ahogy azt gyermekkorában elmesélte. 2014-ben Woody Allen Oscar nevezésekor nyílt levélben tiltakozott a díj odaítélése ellen, így híva fel a figyelmet Woody viselt dolgaira.

Bryan Singer

2014-ben Bryan Singer a Közönséges bűnözők, az X-Men és a Superman visszatér rendezőjét egy Michael Egan nevű fiatal férfi vádolta meg, hogy 1999-ben, amikor 17 éves volt többször megerőszakolta. Egan megnevezett még több személyt is, például Marc Collins-Rectort, Garth Anciert, David Neumant és Gary Goddardot, akik mind a médiában mozognak. Állítása szerint egy kaliforniai bulin ismerkedett meg Singerrel és Marc Collins-Rectorral, aki híres orgiákat rendezett. Egan karrier reményében tartott velük a partikra, mivel színész és modell szeretett volna lenni. A vallomása szerint a bulin alkohol és drog fogyasztására kényszerítették, és különböző szexuális szolgáltatásokat vártak el tőle, ami azzal kezdődött, hogy két férfi orális szexet követelt tőle.

1999-ben még Hawaiira is elment Singerrel, aki szerepet ajánlott neki. Egan állítja, a rendező ott is többször megerőszakolta.

Singer természetesen tagadta a vádakat, és többek között hamis tanúzásért, illetve a jó hírnevük megsértése miatt visszaperelték Egant. Ezután a fiú ügyvédje felmondott, mivel több ponton támadható volt védence története. Végül Egan visszavonta a vádat, arra hivatkozva hogy ügyvéd nélkül maradt, állítását azonban fenntartja.