Kezd összeállni az új Transformers film stábja

A Transformers franchise soron következő, hatodik filmje a jövő decemberben érkező Űrdongó spin-off lesz, aminek lassan kialakul a végleges stábja - írja a filmtraler.hu

A rendező székben ezúttal Michael Bay helyett (ő producer lesz) Travis Knight (Kubo és a varázshúrok) fog ülni, a főszereplő Hailee Steinfeld és Jon Cena mellé épp most csatlakozott be John Ortiz is.

Az Űrdongó című filmnek már egy rövid szinopszisa is nyilvánosságra került. Annak alapján tudható, hogy a film 1987-ben játszódik, amikor Űrdongó menekültként egy szeméttelepen rejtőzik – ott talál rá és éleszti újra őt Charlie (Steinfeld), aki épp most tölti be a 18. életévét és próbálja megtalálni a helyét a világban.