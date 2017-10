Horrorelemekkel tűzdelt előzetest kapott az X-Men: Új mutánsok.

A Csillagainkban a hibát is jegyző Josh Boone rendező filmjében a Trónok harcából ismert Maisie Williams; a Boszorkány és a Széttörve sztárja, Anya Taylor-Joy; a Stranger Thingből ismert Charlie Heaton alakítják majd a fiatal mutánsokat. Mellettük Az alvilág királynője, Alice Braga is feltűnik majd a filmben. A történet egy titokzatos intézet falai között játszódik, ahol még a mutánsléthez képest is abnormális dolgok esnek meg napi rendszerességgel.

A rendező a részltekkel kapcsolatban csak anyit árult el az amerikai újágíróknak A film a jelenben játszódik és kapcsolódni fog a többi X-Men filmhez. De nem árulhatom el, hogy miként. Annyit mondhatok, hogy X-Men moziverzum része lesz, sőt, új utakat nyit meg a következő filmek számára".

Az Új mutánsok 2018. április 13-án debütál a mozikban.