A Viszkist külföldön is szeretik

Antal Nimród Viszkis című filmjét itthon november 23-án mutatják be, de az élete egy meghatározó korszakában bankrablóként tevékenykedő Ambrus Attila bűnös éveit feldolgozó alkotás már a hazai premier előtt megkezdte világhódító útját.

Az elmúlt hetekben két nagyon fontos fesztivál versenyprogramjában is szerepelt Antal Nimród új filmje, amit az A kategóriás Varsói Nemzetközi Filmfesztivál fesztiválközpontjában vetítették először. Az esemény „A"-kategóriája azt jelenti, hogy ez a világ 15 legfontosabb filmes eseményének az egyike.

Múlt hétvégén peig a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál nézői is tapsolhattak A Viszkisnek. Észak-Amerika legrégebbi filmfesztiválján többek között Scorsese, Wenders, Kieslowski is volt már vendég. Idén Patric Stewart és Benicio Del Toro is ott sétált a vörös szőnyegen. A Viszkist a már október elején lezajlott Varsói Fesztivál után a chicagói közönség is nagy szeretettel fogadta.