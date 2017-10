Elkészülhet a Halálos fegyver 5

Tervbe veték a Halálos fegyver 5. részének leforgatását. A filmtrailer.hu értesülései szerint már együtt tervezgeti a mozit a legendás sorozat klasszikus csapata, köztük Mel Gibson és Danny Glover is.

A Halálos fegyver sorozat negyedik része csaknem 20 éve került a mozikban. Most úgy tűnik, elkészülhet az ötödik epizód is. Amelyben nem csupán a főszereplő páros, Mel Gibson és Danny Glover, de még az eredeti film rendezője, Richard Donner is visszatérhetHollywoodi források szerint a teljes csapat a fedélzeten van, és gőzerővel zajlanak a tárgyalások a Warner Bros-szal.

Mel Gibson 61 éves, ám remek formában tartja magát.

Danny Glover pedig 71 évesen valószínűleg kicsit már meglassult.

Azonban mindketten kissrácok a 87 éves Richard Donner-hez képest, aki utoljára 2006-ban rendezett filmet.

A Halálos fegyver franchise újraélesztése már többször szóba került az elmúlt évek során. Egy időben Chris Hemsworth főszereplésével szerették volna rebootolni, ám végül nem lett belőle semmi. Készült viszont belőle egy remek tévés sorozat, ami idén már a 2. évadába lépett.