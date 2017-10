A Variety magazin iformációi szerint Scarlett Johansson megegyezett a Focus Featuresszel a Reflective Light című drámájuk főszerepére. A sztori Carla Buckley 2014-es regényére a The Deepest Secret-re épül, amely magyarul A legmélyebb titok címmel jelent meg.Különlegessége a filmnek, hogy az lesz egy fotóművész első filmrendezői munkája.

A történet egy tinédzser fiúról szól, aki ritka betegségben szenved: súlyosan érzékeny a napfényre. Ha Scarlett Johansson valóban játszik majd a filmben, akkor ő alakíthatja majd a fiú anyját, aki annyira aggódik a gyerek betegsége miatt, hogy a nagy féltés közben teljesen elidegeníti magukat a saját családjuk többi tagjától is. Közben persze a maga jólétét is feláldozza, hogy kialakíthasson egy furcsa, éjszakai életmódot a fiának. Amikor aztán eltűnik egy lány eltűnik a szomszédból, az anya és fia életében fennálló kényes egyensúly is felborul.

A Reflective Life egyben Gregory Crewdson fotós rendezői debütálása lesz. Crewdson eleinte hobbiként kezdett foglalkozni a fotózással eleinte hobbiként kezdett el foglalkozni, de már a korai munkái helyet nyertek neki a Yale egyetem művészképzésén.

Fotói kapcsán gyakran mondják: úgy fotózik, ahogy más filmet készít.